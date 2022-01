Samsung The Freestyle to przenośny projektor, inteligentny głośnik i źródło światła w jednym

Podczas targów CES 2022 firma Samsung zapowiedziała wprowadzenie na rynek przenośnego projektora The Freestyle. Urządzenie będzie można zabrać ze sobą i wyświetlić film lub wideoklip na ekranie o rozmiarze do 100 cali.

The Freestyle to stworzony z myślą o przedstawicielach pokolenia Z i Milenialsach lekkie, przenośne urządzenie, które łączy w sobie projektor, inteligentny głośnik i rozwiązanie zapewniające nastrojowe oświetlenie. Całość waży 830 g i pozwala z zmienić w ekran dowolną powierzchnię, taką jak ściana, sufit, podłoga czy namiot. The Freestyle ma stojak, który umożliwia rotację urządzenia do 180°.

The Freestyle to jedyny w swoim rodzaju projektor zapewniający niezrównaną elastyczność, która wychodzi naprzeciw zmieniającym się stylom życia użytkowników. Pozbawiony ograniczeń, jakie tradycyjnie narzucała zarówno przestrzeń, jak i rozmiar projektora, The Freestyle to przyjemne, wszechstronne urządzenie, z którego można korzystać w wybrany przez siebie sposób.

Nowy, przenośny projektor Samsunga wyposażono w funkcje automatycznej korekcji Keystone (korekcja trapezu) i poziomowania. Dzięki nim urządzenie ma samoczynnie dostosowywać ekran do dowolnej powierzchni pod każdym kątem. Funkcja automatycznego ustawiania ostrości ma z kolei zadbać o wyrazisty obraz o przekątnej do 100 cali, niezależnie od powierzchni czy kąta padania. Jest tu też podwójny pasywny radiator, którego zadaniem jest generowanie czystego i głębokiego bas bez zniekształceń, a także system dźwięku 360 stopni.

The Freestyle współpracuje z akumulatorami zewnętrznymi kompatybilnymi z USB-PB i oferującymi moc 50 W przy 20 V lub większą. Projektor można podłączyć do zasilania także przy użyciu standardowego gniazdka oświetleniowego E2, bez potrzeby korzystania z dodatkowego okablowania. A gdy The Freestyle nie służy do oglądania filmów, może oferować nastrojowe oświetlenie za sprawą trybu Ambient i przezroczystej nakładki na obiektyw. Urządzenie jest też inteligentnym głośnikiem, który analizuje muzykę, by dostosowywać do niej efekty wizualne wyświetlane na ścianach, podłogach czy dowolnych innych powierzchniach.

Przenośny projektor Koreańczyków oferuje inteligentne funkcje i aplikacje, znane z telewizorów Samsung Smart TV. Dzięki temu zyskujemy dostęp do najpopularniejszych platform VOD, takich jak Netflix, HBO GO czy Amazon Prime. The Freestyle jest też kompatybilny z urządzeniami mobilnymi z systemem Android i iOS, dzięki czemu można wyświetlić treści ze smartfonu.

