BenQ GV30 – przenośny projektor z Android TV i głośnikami 2.1

BenQ GV30 to pierwszy na świecie przenośny projektor z 2.1-kanałowymi głośnikami Bluetooth i systemem Android TV. Urządzenie jest małe, lekkie i został zaprojektowany dla entuzjastów kina i bogatych wrażeń dźwiękowych we wnętrzach i w plenerze.

Nasz nowy przenośny projektor jest urządzeniem typu „wszystko w jednym”. Łącząc Android TV, bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe i potężny wielokanałowy dźwięk Bluetooth z wysoką mobilnością. GV30 umożliwia kreatywne, swobodne cieszenie się filmem i muzyką na niespotykaną dotychczas skalę, zarówno we wewnętrzach jak i w plenerze.

– powiedział Steve Chu, prezes BenQ Europe

Projektor GV30 wyposażony jest w zaprojektowany przez zespół audio BenQ treVolo 2.1-kanałowy system audio z dwoma głośnikami średniotonowymi o mocy 4 W oraz głośnikiem niskotonowym 8 W. Producent obiecuje, że dostępne są tu zoptymalizowane tryby dźwięku, zapewniające najlepszą jakość dźwięku w filmach, programach, sporcie, grach i muzyce. Zdefiniowane fabrycznie tryby Kino, Gry, Sport i Muzyka powodują, że GV30 może także bezproblemowo służyć jako przenośny głośnik Bluetooth zasilany bateryjnie.

Dzięki systemowi Android TV, projektor BenQ GV30 zapewnia natychmiastowy, całkowicie bezprzewodowy dostęp do aplikacji w sklepie Google Play i transmisji na żywo, filmów, koncertów, sportu i gier, a także mediów społecznościowych oraz umożliwia bezprzewodowe przesyłanie treści ze smartfonów, komputerów i innych urządzeń z systemem iOS i Android. GV30 wykorzystuje rozwiązania CinematicColor, ma 98% pokrycie kinowej palety barw Rec. 709, rozdzielczość 720p HD i jasność 300 ANSI lumenów.

Specjalnie zaprojektowane tryby kinowy i dzienny powinny zapewnić uzyskanie wyraźnego, kontrastowego obrazu z żywymi kolorami nawet w dobrze oświetlonym otoczeniu.

Stylowe wzornictwo i odporność na upadki

Oryginalny design BenQ GV30 dostosowany jest do potrzeb miłośników kina. Niewielka masa (1,6 kg), funkcjonalny pasek, futerał, pojemny akumulator i odporność na upadki z wysokości do 70 cm, umożliwiają wygodne i bezpieczne korzystanie z projektora na różnych imprezach we wnętrzach i w plenerze. Automatyczna ostrość i korekta zniekształceń trapezowych w pionie ułatwiają szybkie rozpoczęcie projekcji w różnych warunkach.

Projektor oferuje około 2,5 godziny pracy pracy akumulatora, dzięki czemu można cieszyć się pełnometrażowym filmem fabularnym oglądanym bez podłączania do sieci elektrycznej. LED-owe żródło światła ma żywotność 30000 godzin pracy.

Dostępność i cena

W Polsce BenQ GV30 będzie dostępny od listopada 2021 roku w sugerowanej cenie detalicznej 2729 zł. Na stronie shop.benq.eu trwa przedsprzedaż projektora. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją, a ewentualne naprawy realizowane będą w trybie door-to-door.

Źródło zdjęć: BenQ

Źródło tekstu: BenQ