Asus ZenBeam E2 – mini projektor do wyświetlania treści z urządzeń mobilnych

Firma Asus zaprezentowała bezprzewodowy mini projektor ZenBeam E2 z trybem Auto Portrait, przeznaczony do wyświetlania materiałów z urządzeń mobilnych.

Asus ZenBeam E2 to bezprzewodowy mini projektor z trybem Auto Portrait do wyświetlania treści z urządzeń mobilnych. Jest on wyposażony w źródło światła LED o jasności 300 lumenów, co umożliwia wyświetlanie ostrego i jasnego obrazu w rozdzielczości WVGA (854 x 480 pikseli), a ponadto oferuje głośnik 5 W z czystym dźwiękiem. ZenBeam E2 można podłączyć do źródła sygnału wideo przez gniazdo HDMI, a ponadto obsługuje bezprzewodowy screen mirroring, co daje użytkownikom większą elastyczność podczas oglądania treści. Zintegrowana bateria zapewnia maksymalnie 4 godziny odtwarzania wideo i umożliwia wykorzystywanie projektora jako powerbank do ładowania urządzeń mobilnych. Do ochrony i użytkowania mobilnego w zestawie z kompaktowym projektorem ZenBeam E2 zawarta jest praktyczna saszetka.

Niezrównana wszechstronność i elastyczność

Kompaktowy projektor bezprzewodowy Asus ZenBeam E2 dysponuje trybem Auto Portrait , który pozwala użytkownikom na zmianę orientacji urządzenia podczas użytkowania. Zmiana następuje zawsze wtedy, gdy ZenBeam E2 zostaje przemieszczony z orientacji poziomej do pionowej i odwrotnie. Zintegrowany czujnik G automatycznie usuwa czarne boczne paski w trybie Auto Portrait, co pozwala użytkownikom cieszyć się treściami multimedialnymi i strumieniowaniem na żywo, na większym ekranie.

Dzięki zawartemu w zestawie adapterowi Wi-Fi, projektor ZenBeam E2 obsługuje bezprzewodowy screen mirroring, co pozwala użytkownikom wygodnie strumieniować treści z urządzeń z systemem Android, iOS i Windows 10, aby cieszyć się rozrywką w rozdzielczości HD. Ponadto jest wyposażony w port HDMI dla kompatybilności z szeroką gamą źródeł sygnału, jak również port USB Type-A, do podłączenia adaptera USB Wi-Fi oraz do ładowania urządzeń zewnętrznych.

Kinowe wrażenia podczas oglądania

ZenBeam E2 zapewnia doskonałe wrażenia z oglądania treści na dużym ekranie, oferując projekcje 100-calowego obrazu w rozdzielczości WVGA (854 x 480), nawet w małych przestrzeniach. Urządzenie jest kompatybilne z treściami w FHGD i oferuje źródło światła LED o mocy 300 lumenów o maksymalnej żywotności 30000 godzin dla długiego okresu użytkowania. Zintegrowany głośnik 5 W z technologią ASUS SonicMaster oferuje czysty i mocny dźwięk.

Rozrywka w drodze

Asus ZenBeam E2 waży tylko 410 gramów i wyróżnia się ultrakompaktowymi wymiarami 110 x 39,5 x 107 mm, dlatego idealnie nadaje się do wykorzystywania jako projektor outdoorowy dla użytkowników stale będących w drodze. Dla zapewnienia optymalnej mobilności w zestawie zawarta jest również saszetka do transportu.

Zintegrowana bateria projektora ZenBeam E2 umożliwia maksymalnie 4 godziny odtwarzania wideo na jednym ładowaniu – czyli moc większą niż wystarczająca do długich prezentacji lub wyświetlania filmów. Ponadto dostępny jest port USB Type-A, dzięki któremu można wykorzystywać projektor ZenBeam E2 jako mobilne źródło mocy do ładowania innych urządzeń.

Dostępność i cena

Asus ZenBeam E2 będzie dostępny w polskich sklepach już w październiku 2021 roku, w sugerowanej cenie około 1459 złotych.

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: Asus