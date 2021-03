BenQ TK700STi - projektor 4K dedykowany graczom. Wyróżnia go niski input lag

Firma BenQ zaprezentowała nowy projektor 4K Ultra HD o nazwie TK700STi. Model ten może być wykorzystywany zarówno przez maniaków filmowych, jak i graczy.

BenQ TK700STi to nowy projektor w ofercie tajwańskiego producenta, który dedykowany jest graczom. Zalicza się on do zupełnie nowej linii, gamingowych rzutników, które mają się charakteryzować wysokimi rozdzielczościami i niskimi input lagami, które w przypadku gamerów są przecież niezwykle ważne.

Model BenQ TK700STi z odległości 2,2 metra może rzucać obraz o przekątnej 100 cali i rozdzielczości 4K Ultra HD. Ze specyfikacji dowiadujemy się, że ma maksymalną jasność 3000 lumenów, korekcję koloru w czasie rzeczywistym, wbudowany system Android TV oraz głośnik TreVolo o mocy 5 W. Jednak z perspektywy gracza najważniejsze jest to, że input lag wynosi zaledwie 16 ms w 4K, co czyni ten sprzęt niemal idealnym do podłączenia do niego konsoli nowej generacji (szkoda, że ma HDMI 2.0b, a nie 2.1).

Obecność systemu Android TV oznacza, że na projektorze można instalować aplikacje, np. Netlifxa, Amazon Prime czy też Disney+ (chociaż póki co jeszcze nie w Polsce). Urządzenie trafi do sprzedaży w kwietniu w cenie 1159 funtów. Według aktualnego kursu daje to kwotę około 6100 zł.

Zobacz: MediaTek zapowiada nowy procesor - tym razem dla telewizorów

Zobacz: NASA wysłała procesor ze starego iMaca na Marsa? To nie do końca tak

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: KitGuru