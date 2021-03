MediaTek zapowiada nowy procesor - tym razem dla telewizorów

Firma MediaTek zaprezentowała swój nowy procesor. Układ MT9638 już niedługo trafi do telewizorów.

MediaTek MT9638 to czterordzeniowa jednostka bazująca na rdzeniach Cortex-A55 o taktowaniu 1,5 GHz, dodatkowo sparowana z układem graficznym Mali-G52 MC1. Patrząc chociażby przez pryzmat urządzeń mobilnych łatwo się domyślić, że nie będzie to demon wydajności, ale za to oferuje szeroki wachlarz funkcji przydatnych w nowoczesnych telewizorach.

O jakich funkcjach mowa? Między innymi o obsłudze rozdzielczości maksymalnie 4K i 60 FPS oraz kodeków HEVC, VP9 i AV1, wsparciu dla standardu HDR10+ oraz ekranów z ponad 2000 lokalnych stref podświetlenia, a także dla technologii Dolby Atmos i DTS Virtualn X. Jest także obsługa nowych standardów łączności, w tym HDMI 2.1 - a razem z nim technologii VRR - oraz Wi-Fi 6.

Jak widać MediaTek MT9638 dostarcza większości podstawowych funkcji, których oczekujemy od telewizora w 2021 roku. Czym w takim razie będzie wyróżniał się z tłumu? Według producenta jego głównym atutem ma być nowa jednostka APU (AI Processing Unit) odpowiedzialna za procesy związane z przetwarzaniem obrazu i dźwięku. Dzięki niej będzie możliwe m.in. dostosowywanie w locie nasycenia i jasności obrazu, redukcja szumów czy bardziej wydajny upscaling.

Nowy procesor MediaTeka zadebiutuje w drugim kwartale 2021.

Zobacz: MediaTek M80 - nowy modem 5G z obsługą mmWave i Sub-6GHz

Zobacz: MediaTek szykuje jeszcze tańsze układy 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MediaTek

Źródło tekstu: MediaTek