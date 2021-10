Samsung prezentuje „Dom Niespodzianek” – Life Unstopable

Podczas kolejnego wydarzenia z serii Life Unstopable Samsung pokazał Dom Niespodzianek, pełen najnowszych produktów koreańskiego producenta, sprzętu AGD, poprzez telewizory i soundbary, do składanych smartfonów i tabletu, za pomocą których można tym wszystkim sterować.

Przez ostatnie 18 miesięcy dom stał się dla nas wszystkim – szkołą, biurem, siłownią i miejscem rozrywki. Tak duża ilość czasu spędzana w czterech ścianach sprawiła, że dla wielu z nas dom stał się nieco nazbyt wygodny, dlatego potrzebujemy swego rodzaju wyjścia z rutyny. A pomóc w tym mogą, według firmy Samsung, urządzenia i usługi koreańskiego producenta, które pozwalają użytkownikom ponownie cieszyć się życiem pełnym niesamowitych rozwiązań i radości.

W najnowszej prezentacji z serii Life Unstopable Samsung pokazał pomieszczenia „Domu Niespodzianek”, wyposażone we współpracujące ze sobą produkty firmy – od innowacji w dziedzinie AGD, które uprzyjemnią nawet najmniej lubiane prace, przez telewizory ze świetną jakością obrazu, po urządzenia mobilne, które można obracać i składać.

W Samsungu opracowujemy innowacje, które wykraczają poza oczekiwania użytkowników: od składanych telefonów przez telewizory prezentujące dzieła sztuki, aż po pralki, które piorą szybciej oszczędzając czas, detergenty i wodę. „Dom Niespodzianek” pokazuje, w jaki sposób nasze połączone produkty wprowadzają innowacje, które pomagają klientom żyć bez ograniczeń.

– powiedział Benjamin Braun, Chief Marketing Officer Samsung Europe

Dom Niespodzianek: kuchnia

Zwiedzanie domu ekscentrycznej rodziny Unstopable rozpoczęło się od kuchni. Tam króluje modułowa lodówka Bespoke, którą możemy w razie potrzeby rozbudować, a także dostosować jej wygląd do naszych potrzeb i preferencji. Nie zabrakło tu również piekarnika Samsung, płyty indukcyjnej czy okapu. Natomiast zamiast obrazu mamy telewizor Samsung The Frame z podłączonym do niego sounbarem.

Dom Niespodzianek: domowe kino

Wieczór filmowy w domu? Nic prostszego z odpowiednim sprzętem. Samsung proponuje projektor The Premiere, który może wyświetlić obraz o przekątnej nawet 130 cali z bardzo małej odległości, w połączeniu z soundbarem Q800A. Podczas oglądania ulubionego filmu o jakość powietrza zadba oczyszczacz firmy Samsung z technologią Wind-Free. Zamiast projektora można użyć również telewizora koreańskiej firmy, na przykład któregoś z modeli Neo QLED 8K.

Dom Niespodzianek: pracownia i pokój gier

Monitor do gier Samsung Odyssey Neo G9 daje przewagę nad konkurencją, kiedy prowadzimy swoją drużynę do zwycięstwa. Zakrzywiony ekran i szybki czas reakcji pozwala w pełni realizować ambitne plany bitewne. A do pracy możemy skorzystać z monitora w klasycznej, płaskiej formie.

Dom Niespodzianek: impreza taneczna

Telewizor Neo QLED wraz z sounbarem Q950 można wykorzystać do rozkręcenia tanecznej imprezy przy ulubionych utworach muzycznych, realistycznie prezentowanych na ekranie. Muzykę można przesłać na przykład ze składanego smartfonu Galaxy Z Flip3. Potrzebne podczas imprezy ubrania można odświeżyć w szafie Bespoke AirDresser. Jest też jej wariant do butów. Skorzystać możemy również z inteligentnej pralki oraz suszarki, które potrafią komunikować się ze sobą.

Dom Niespodzianek: czas posprzątać

Wśród innowacyjnych urządzeń Samsung ma w swojej ofercie także sprzęty służące do sprzątania. Są wśród nich:

Bespoke Jet – bezprzewodowy odkurzacz klasy premium, dostępny w różnych wersjach kolorystycznych, z automatycznym systemem odkurzania i ładowania akumulatora.

Jet Bot AI+ – zaawansowany odkurzacz, który identyfikuje obiekty i dostosowuje się do różnych powierzchni w celu zoptymalizowania czyszczenia. Użytkownicy mogą monitorować swoje domy za pomocą strumienia wideo na żywo, podczas gdy bezdotykowa, higieniczna stacja Clean Station umożliwia automatycznie opróżnianie pojemnika, jednocześnie wychwytując brud i mikropył dzięki wielowarstwowemu systemowi filtracji.

