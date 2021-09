Samsung pokazał, co potrafią telewizory Neo QLED

Samsung wprowadził w tym roku telewizory z serii Neo QLED, które doskonale nadają się do oglądania wydarzeń artystycznych, zapewniając bardzo wysoką jakość obrazu i czerń, która wcześniej była zarezerwowana dla paneli OLED.

W pierwszym półroczu tego roku większość wydarzeń kulturalnych zostało odwołanych lub odbyło się z ograniczonym udziałem publiczności. Część z nich przeniosła się do sieci – transmitowane były spektakle, koncerty, a muzea „otworzyły” swoje kolekcje dla wirtualnych zwiedzających. Wraz z nową percepcją wydarzeń artystycznych, rozwijane były technologie, które zapewniają niesamowitą jakość obrazu i dźwięku. Takim zgranym duetem, który pozwoli doświadczać na nowo, będzie na przykład telewizor 8K Samsung z serii Neo QLED oraz soundbar HW-Q950A z Q-Serii.

Zanurz się w świecie artystycznym

Korzystając z tych możliwości, Samsung zaprosił nas na wydarzenie o nazwie Experience New Perspectives, które połączyło technologię oraz niesamowity kunszt artystyczny. W londyńskiej Saatchi Gallery firma gościła pioniera ruchu sztuki percepcyjnej, Michaela Murphy’ego. Wspólnie odsłonili instalację stworzoną przy użyciu jedenastu telewizorów Neo QLED 8K. Artysta wykorzystał niespotykany układ ekranów, gdzie obrazy zmieniają się i przenikają wraz ze zmianą perspektywy. Od strony produkcyjnej wydarzenie zostało zrealizowane przez Cercle, czyli producenta doświadczeń muzycznych, które odbywają się w niezwykłych miejscach na całym świecie.

Jestem dumny z tej instalacji. Po raz pierwszy pracowałem z ruchomymi obrazami, więc wyzwaniem było zintegrowanie ich nie tylko na jednym, ale na jedenastu ekranach. Oczywiście, niewiarygodna lokalizacja, górzysty krajobraz wybrzeża Adriatyku uchwycony na różnorodnych ujęciach zrealizowanych przez Cercle i zapierająca dech w piersiach jakość obrazu Neo QLED ułatwiły mi zadanie, nie wspominając o tym, że są to najcieńsze ekrany Samsung w historii. Jestem niezmiernie podekscytowany, że mogłem spróbować czegoś nowego a instalacja pomogła mi przenieść moją sztukę na wyższy poziom.

– powiedział Michael Murphy, nowojorski artysta

Za pośrednictwem oryginalnej instalacji Murphy’ego, która umieszczona została w zaciemnionym pomieszczeniu na wysokości ponad 3 metrów, widzowie przenieśli się na ekskluzywny występ brytyjskiego duetu muzyki elektronicznej Gorgon City, który podbija serca fanów na całym świecie. To pierwsze wydarzenie, podczas którego widzowie usłyszeli „Skywalk”, czyli najnowszy utwór tego brytyjskiego duetu, do którego teledysk zrealizowali producenci Cercle. Jego tytuł nawiązuje do kultowego miejsca w Chorwacji, czyli usytuowanego na grzbiecie górskim przeszklonego tarasu, z którego widok można było oglądać na ekranach Neo QLED. Szerokokątna kamera i zdjęcia Cercle pokazały bogate krajobrazy Parku Naturalnego Biokovo na skalistym południowym wybrzeżu Chorwacji.

Współpraca z zespołem Samsung i Cercle to wielka przyjemność. Tworzenie w tak epickim otoczeniu było niesamowitym przeżyciem i czujemy, że wszystko zostało idealnie dopracowane. Byliśmy zachwyceni tym jak przebiegała praca i mamy nadzieję, że wszyscy pokochają ten teledysk tak samo jak my.

– dodał Matt Robson-Scott z Gorgon City

W firmie Samsung zawsze staramy się przesuwać granice, wytyczać nowe ścieżki i podążać tam, gdzie nie było jeszcze nikogo. A nie ma chyba nic lepszego niż odkrywanie nowej perspektywy. Właśnie dlatego chcieliśmy współpracować z Michaelem. Jego prace zawsze przynoszą nowe doświadczenia. Cercle zrobiło to samo z muzyką, kinem i kulturą. Jako Samsung chcemy pokazywać, jak ekspresyjny, inspirujący i kolorowy może być świat. Dzięki Michaelowi, Cercle i niezwykłej mocy wizualnej naszych najlepszych Neo QLED zrobiliśmy duży krok w tym kierunku.

– powiedział Nathan Sheffield, Head of Visual Display w firmie Samsung

Po prostu wow. Sfilmowaliśmy już kilka pięknych scen na całym świecie i wiedzieliśmy, że teledysk „Skywalk” z Gorgon City nie będzie wyjątkiem. Jednak żaden z występów, które zrealizowaliśmy nie wyglądał tak realistycznie na ekranie. W połączeniu z percepcyjnym kunsztem Michaela Murphy’ego osiągnęliśmy zupełnie nowy poziom. To pokazuje, że kiedy splatasz muzykę, kino, sztukę i najlepszy na świecie telewizor, możesz stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.

– dodał założyciel Cercle, Derek Barbolla

Duet doskonały

Cechą charakterystyczną telewizorów Samsung Neo QLED 8K jest świetny obraz, który powstał dzięki połączeniu kilku technologii. Samsung zastosował tu nowe źródło światła, czyli technologię Quantum Mini LED, dzięki której podświetlenie ekranu jest kontrolowane lepiej niż kiedykolwiek, co w efekcie daje bardziej szczegółowy, wyrazisty obraz – tak samo doskonały w ciemnych i jasnych scenach. Mogę to potwierdzić, ponieważ na ścianie w moim salonie wisi jeden z nowych telewizorów Samsung Neo QLED. Duże znaczenie ma także nowy Procesor AI Neo Quantum 8K oraz sztuczna inteligencja, która odgrywa kluczową rolę w procesie poprawy jakości obrazu i dźwięku. Całości dopełnia Bezgraniczny Ekran, który dzięki smukłej konstrukcji sprawia, że nic nie odciąga uwagi od wydarzenia.

Aby w pełni poczuć niesamowite emocje podczas koncertu ulubionego artysty czy instalacji artystycznej z wykorzystaniem dźwięku, potrzebne jest także przestrzenne brzmienie. Do tej pory, aby spotęgować wrażenia akustyczne, trzeba było przełączyć ścieżkę audio z telewizora na soundbar. Teraz z pomocą przychodzi funkcja Q-Symphony, która odtwarza ścieżkę audio, korzystając jednocześnie z głośników telewizora Neo QLED oraz głośników soundbara, które kierują dźwięk do przodu, na boki i ku górze. Dzięki temu widzowie mogą liczyć na zupełnie nowy poziom wrażeń audiowizualnych.

