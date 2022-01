Tuż przed CES Samsung zdradza, co nowego w telewizorach na 2022 rok

Ledwo rozpoczął się nowy rok, a już Samsung zapowiada kolejną generację swoich telewizorów. W 2022 roku firma zaoferuje nowe ekrany Micro LED oraz telewizory Neo QLED i lifestyle’owe.

Tuż przed rozpoczęciem targów Consumer Electronics Show 2022 Samsung zaprezentował najnowsze urządzenia Micro LED oraz telewizory Neo QLED i lifestyle’owe. Producent obiecuje udoskonaloną jakość obrazu i dźwięku, większy wybór rozmiarów ekranu, możliwe do spersonalizowania akcesoria i usprawniony interfejs.

Nowe telewizory Micro LED

Ekrany Micro LED Samsunga zbudowane są z 25 milionów diod LED wielkości mikrometra indywidualnie generujących światło i kolor, co przekłada się na żywe barwy oraz podwyższoną wyrazistość i kontrast. Podczas CES 2022 Samsung zaprezentuje urządzenia z ekranem Micro LED w trzech rozmiarach: 110”, 101” i 89”.

Z zapowiedzi Samsunga wynika, że Micro LED z oferty na rok 2022 obsługuje 20-bitową głębię skali szarości. Sterowanie jasnością i kolorem, które obejmuje ponad milion poziomów, zapewni wysokiej jakości obraz HDR. Ekran wyświetla ponadto 100% gamy barw DCI i Adobe RGB. Samsung chwali się też minimalistycznym wzornictwem i tym, że ekran zajmuje aż 99,99% przodu urządzenia.

W telewizorach Micro LED znajdą się także udoskonalone funkcje jak Art Mode (galeria sztuki na ekranie), Multi View (jednoczesne śledzenie treści z czterech różnych źródeł) czy ulepszony Dolby Atmos (dźwięk generowany z górnych, bocznych i dolnych głośników kanałowych).

Neo QLED: lepszy obraz i dźwięk

Samsung zapowiada też udoskonalenia dla serii telewizorów Neo QLED. Tegoroczny procesor Neo Quantum wzbogacony został o zaawansowane mapowanie kontrastu. Zwiększenie skali luminacji z 12- do 14-bitowej umożliwia lepszą kontrolę źródła światła emitowanego przez diody Quantum Mini LED. W efekcie telewizor może kontrolować oświetlenie na skali obejmującej 16 384 kroków, czterokrotnie więcej niż oferowane we wcześniejszych modelach 4096 kroków.

Wprowadzona została także nowa technologia Shape Adaptive Light, która analizuje linie, kształty i powierzchnie w celu sterowania układem światła generowanego przez diody Quantum Mini LED. Ma to się przekładać na dalsze udoskonalania jasności i wierności odwzorowania kształtów wyświetlanych na ekranie.

Neo QLED firmy Samsung na rok 2022 oferuje ponadto Real Depth Enhancer, inteligentny algorytm sterujący jakością obrazu. Producent obiecuje większe poczucie realizmu prezentowanych treści.

Telewizory Neo QLED mają także tryb EyeComfort, który automatycznie dostosowuje jasność i tonację ekranu dzięki wbudowanemu czujnikowi światła i informacjom o porze dnia.

Samsung zapowiada też ulepszenia dźwiękowe dla serii Neo QLED, w tym nowy wariant funkcji OTS, czyli Dźwięku Podążającego za Obiektem. Urządzenia na rok 2022 oferują funkcję OTS Pro wykorzystującą potężne głośniki kierujące dźwięk ku górze, by generować pełne brzmienie przestrzenne. Dzięki dodaniu nowych głośników kanału górnego sprawniej powinno też działać Dolby Atmos.

Wyświetlacz Matte Display

Samsung zapowiada ponadto kolejne usprawnienia telewizorów lifestyle’owych The Frame, The Serif i The Sero. Najważniejszą zmianą jest nowy wyświetlacz Matte Display o właściwościach antyodblaskowych i antyrefleksyjnych oraz zabezpieczony przed odciskami palców.

Telewizory Samsung Smart z oferty na rok 2022 otrzymały nową, rozbudową platformę programową Smart Hub, a także nowe akcesoria. Na przykład Auto Rotating Wall Mount and Stand wykorzystuje opcję orientacji pionowej The Sero. Gdy wyświetlane są treści rejestrowane przez urządzenia mobilne, ekran będzie się automatycznie obracał.

