Netflix zaczął korzystać z kodeka AV1. Telewizory Samsung są na to gotowe

Samsung poinformował, że we wszystkich telewizorach 4K i 8K z 2020 i 2021 roku, a także w modelach 4K z kategorii lifestyle jest dostępny kodek AV1. To ważne dla wszystkich użytkowników Netflixa, ponieważ serwis zaczął stosować ten kodek do strumieniowania treści na telewizorach.

AV1 zyskuje na znaczeniu. Jeden z największych graczy na rynku VOD, Netflix, rozpoczął strumieniowanie treści na telewizorach za pomocą tego właśnie kodeka. To dobra wiadomość dla użytkowników telewizorów Samsung 4K i 8K z 2020 i 2021 roku, w tym modeli Neo QLED, a także The Frame, The Sero, The Serif i The Terrace, które obsługują ten kodek. Tym samym widzowie mogą już oglądać pierwsze treści w wyższej jakości bez konieczności zwiększania parametrów domowej sieci internetowej.

Zobacz: Netflix Originals: filmy i seriale do obejrzenia w listopadzie 2021

Zobacz: CANAL+ z Netflix i HBO za 50 zł. Okazja na święta

Kodek AV1 to efekt współpracy globalnych marek w ramach Alliance for Open Media, takich między innymi, jak Google, Amazon, Apple, Microsoft czy Netflix. Ten otwarty i pozbawiony opłat licencyjnych standard kodowania i odbioru treści audio i wideo zwiększa wydajność kompresji, co w uproszczeniu oznacza, że jakość obrazu będzie stabilniejsza, niezależnie od szybkości połączenia internetowego.

Telewizory Samsung z AV1

Z kodeka AV1 można korzystać w przypadku posiadania następujących telewizorów marki Samsung:

2021 rok: QN900A, QN800A, QN700A, QN95A, QN91A, QN90A, QN85A, Q80A, Q7XA, Q70A, Q6XA, Q60A, LS03A (The Frame), AU9000, AU8000, AU7100, LS01T (Serif), LS05T (Sero), LST7 (Terrace).

2020 rok: Q950T, Q900T, Q800T, Q700T, Q95T, Q90T, Q80T, Q7XT, Q70T, Q6XT, Q60T, TU8500, TU8300, TU8000, TU7100, TU7000, LS03T (The Frame), LS01T (Serif), LS05T (Sero), LST7 (Terrace).

Samsung The Sero

Zobacz: Samsung Lifestyle TV to wolność wyboru

Zobacz: Samsung pokazał, co potrafią telewizory Neo QLED

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung