CANAL+ z Netflix i HBO za 50 zł. Okazja na święta

CANAL+ ruszył ze świątecznymi promocjami, wprowadzając nową paczkę z dostępem do 12 kanałów premium CANAL+, ofertą Netflix i HBO oraz pakietem dodatkowych kanałów telewizyjnych już od 50 zł miesięcznie w promocji na trzy miesiące.

Wybierając paczkę CANAL+ z serwisami Netflix i HBO, klient otrzyma dostęp do seriali i filmów z Polski i ze świata, produkcji największych wytwórni filmowych (m.in. FOX, Warner Bros, DreamWorks, Disney, Universal), hitów kinowych, oryginalnych produkcji CANAL+ (m.in. Klangor, Król, Żmijowisko, Belfer, Kruk) oraz filmów i seriali Netflix i HBO. W pakiecie HBO abonent otrzymuje dostęp do trzech kanałów HBO oraz serwisu HBO GO.

Dostęp do kanałów z rodziny CANAL+ pozwala również śledzić najlepsze wydarzenia sportowe, w tym m.in. rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej czy turniejów cyklu WTA Tour.

Zobacz: Uwaga, przekręt! Telewizory DVB-T2 tylko z HEVC

Nowa paczka jest oferowana razem z jednym z czterech pakietów telewizyjnych zróżnicowanych pod kątem liczby kanałów:

Paczka CANAL+, Netflix (plan Standard), HBO z Entry+ (63 kanały, 29 HD, 7 kolekcji VOD, 39 kanałów online) w cenie 50 zł na mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie 70 zł na mies.

(63 kanały, 29 HD, 7 kolekcji VOD, 39 kanałów online) w cenie na mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie na mies. Paczka CANAL+, Netflix (plan Standard), HBO z Relax+ (86 kanałów, 47 HD, 12 kolekcji VOD, 53 kanałów online) w cenie 50 zł na mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie 89,99 zł na mies.

(86 kanałów, 47 HD, 12 kolekcji VOD, 53 kanałów online) w cenie na mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie na mies. Paczka CANAL+, Netflix (plan Standard), HBO z Optimum+ (132 kanały, 84 HD, 35 kolekcji VOD, 90 kanałów online) w cenie 50 zł na mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie 109,99 zł na mies.

(132 kanały, 84 HD, 35 kolekcji VOD, 90 kanałów online) w cenie na mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie na mies. Paczka CANAL+, Netflix (plan Standard), HBO z Extra+ (158 kanałów, 104 HD, 54 kolekcji VOD, 115 kanałów online) w cenie 50 zł na mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie 119,99 zł na mies.

Do paczki dołączony jest kanał CANAL+ 4K Ultra HD, na którym można zobaczyć wybrane wydarzenia sportowe oraz filmy i seriale w jakości 4K. Do odbioru treści w 4K wymagany jest dekoder 4K UltraBOX+ lub moduł CAM CI+ ECP 4K, które oferowane są osobno.

Abonenci korzystający z paczki CANAL+ z Netflix i HBO otrzymują dostęp do serwisu CANAL+ online bez dodatkowych opłat. Ceny za pakiety uwzględniają rabaty za zgody w wysokości 10 zł.

Zobacz: Nowości w CANAL+: Eleven Sports 1 4K oraz łączona oferta CANAL+ online i HBO GO

Zobacz: CANAL+ online i Netflix teraz w jednej ofercie

