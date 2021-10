Netflix Originals: filmy i seriale do obejrzenia w listopadzie 2021

Netflix zaprezentował listę filmów i seriali, które w listopadzie będziemy mogli obejrzeć tylko na tej platformie. Wśród nich jest drugi sezon kseskówki Kajko i Kokosz.

W listopadzie tego roku po krótkiej przerwie zajrzymy do Mirmiłowa, gdzie na Kajka i Kokosza czekają kolejne wspaniałe przygody. Do obsady znanej z pierwszego sezonu dołączyli znakomici twórcy ze świata filmu i muzyki, wcielający się w nowe postaci, w tym Krystyna Janda, Brodka, Anna Cieślak, Jerzy Stuhr, Andrzej Seweryn i Olaf Lubaszenko. W bibliotece Netflixa zagości także adaptacja kultowej serii Cowboy Bebop oraz pełen akcji film Czerwona nota, w którym w główne role wcielają się Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot. Zaczynamy się także powoli wprawiać w świąteczny nastrój. We wzruszającym filmie Chłopiec zwany Gwiazdką poznamy losy Nikolasa, który udowodni, że nie ma rzeczy niemożliwych, a w The Claus Family mały Julius odkryje, że jego dziadek jest prawdziwym Świętym Mikołajem.

Seriale do obejrzenia tylko na platformie Netflix

ROZPAROWANI: SEZON 1 (wkrótce). Pisarz mizantrop i jego żona, założycielka startupu, zmagają się z codziennymi absurdami i uciążliwościami luksusowego życia w obliczu rozwodu.

KLUB: CZĘŚĆ 1 (11/5/2021). Osadzona w Stambule w roku 1955 i oparta na faktach opowieść o matce i córce, które spotykają się po 17 latach rozłąki.

MAŁO PRAWDOPODOBNY MORDERCA: MINISERIAL (11/5/2021). Serialowa adaptacja historii mężczyzny, który twierdził, że był świadkiem zabójstwa premiera Szwecji Olofa Palmego, a w rzeczywistości mógł wymknąć się sprawiedliwości.

BIG MOUTH: SEZON 5 (11/5/2021). W gęstej atmosferze romantycznych wyznań, gniewnych tyrad i złośliwych plotek kochaluchy i robaki nienawiści kolonizują serca uczniów gimnazjum Bridgeton.

GLÓRIA: SEZON 1 (11/5/2021). W 1968 roku w wiosce Glória do Ribatejo roi się od szpiegów, kłamstw i tajemnic. Inżynier z Radia Wolna Europa próbuje zmienić przebieg zimnej wojny w Portugalii.

NARCOS: MEKSYK: SEZON 3 (11/5/2021). Nowe pokolenie bossów narkotykowych walczy o władzę, dziennikarze węszą w poszukiwaniu prawdy, a agenci rządowi balansują na cienkiej linii pomiędzy prawem i korupcją.

ARCANE: SEZON 1 (11/6/2021). Dwie siostry walczą po przeciwnych stronach w wojnie pomiędzy miastami Piltover i Zaun, gdzie ścierają się magiczne technologie i sprzeczne przekonania.

RADIOWA GIEŁDA: SEZON 1 (11/9/2021). Gdy w lokalnej rozgłośni w Tennessee zaczyna się „Radiowa giełda”, kolekcjonerzy aut, komiksów i szpetnych figurek klaunów nadstawiają uszu, polując na prawdziwe okazje.

GENTEFIED: SEZON 2 (11/10/2021). Rodzina Moralesów próbuje zapobiec deportacji dziadka. Ana, Chris i Erik stają przed nowymi wyzwaniami w życiu romantycznym i zawodowym.

MIŁOŚĆ I KŁAMSTWA: SEZON 1 (11/11/2021). Reality show, w którym sześć par kontrolowanych przez nowoczesne urządzenia umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę za prawdę i zaufanie.

KŁAMSTWA I OSZUSTWA (11/15/2021). Nauczycielka literatury próbuje wymierzyć sprawiedliwość chirurgowi, który zgwałcił ją na randce. Jednak mężczyzna zaciekle zaprzecza jej relacji z feralnego wieczoru.

RIVERDALE: SEZON 6 (11/17/2021). Mroczny serial dla nastolatków powraca z szóstym sezonem. Nowe odcinki co tydzień.

W RYTMIE ŚWIĄT: SEZON 1 (11/17/2021). Słynny raper i dziennikarka aktywistka wdają się w zaskakujący świąteczny romans. Ale czy związek dwóch bardzo różnych osób może przetrwać?

ODERWIJ WZDŁUŻ LINII: SEZON 1 (11/17/2021). Rzymski rysownik rusza ze znajomymi poza miasto oraz dyskutuje ze swoim przybierającym postać pancernika sumieniem o życiowych wyborach i nieodwzajemnionej miłości.

KRÓLOWA FLOW: SEZON 2 (11/17/2021). Yeimy już nie chce się mścić i cieszy się spokojnym życiem. Wszystko się jednak zmienia, kiedy Charly wychodzi z więzienia i powraca dawny wróg.

REFLECTION OF YOU (11/19/2021). Świetnie prosperująca malarka traci grunt pod nogami, gdy zaprzyjaźniona z nią kiedyś inteligentna młoda kobieta powraca jako marny cień samej siebie.

HELLBOUND (11/19/2021). Na Ziemi nagle pojawiają się istoty z innego świata, które wysyłają jej mieszkańców do piekła - i dają początek sekcie propagującej ideę boskiej sprawiedliwości.

DMUCHACZE SZKŁA: ŚWIĘTA: SEZON 1 (11/19/2021). Piątka uczestników wraca do huty szkła, żeby przygotować tematyczne prace w świątecznej wersji konkursu. Do zdobycia jest mistrzowski tytuł i 10 000 dolarów nagrody.

COWBOY BEBOP: SEZON 1 (11/19/2021). Grupa nietypowych łowców nagród próbuje dopaść najgroźniejszych w całym Układzie Słonecznym przestępców. Ta ekipa za pieniądze zrobi wszystko - nawet uratuje świat.

NEW WORLD (11/20/2021). Reality show, w którym szóstka celebrytów rywalizuje na utopijnej wyspie, żeby zdobyć wirtualną walutę i ostatniego dnia wymienić ją na prawdziwą.

WŁADCY WSZECHŚWIATA: OBJAWIENIE: CZĘŚĆ 2 (11/23/2021). Sequel klasyka z lat 80. Po katastroficznej bitwie Eternia pogrąża się w chaosie. Teela razem z nieoczekiwanym sprzymierzeńcem musi zapobiec unicestwieniu wszechświata.

SELLING SUNSET: SEZON 4 (11/24/2021). Serial reality TV o agentach elitarnej agencji nieruchomości z Los Angeles wraca z czwartym sezonem.

SZCZERA PRAWDA (11/24/2021). Przystanek w trasie wywraca życie słynnego artysty do góry nogami, gdy konsekwencje spędzonej z bratem nocy zaczynają zagrażać ruiną wszystkiego, co dotychczas osiągnął.

NIE MA JAK W RODZINIE: SEZON 5 (11/25/2021). Sprośny i nostalgiczny animowany serial komediowy wraca z piątym sezonem.

AKADEMIA CZEKOLADY: SEZON 1 (11/26/2021). Słynny producent czekolady Amaury Guichon szkoli ośmioro największych talentów w branży. Tylko jeden z rywali stanie przed wyjątkową szansą na awans w zawodzie.

ŚWIATŁO NOCY: CZĘŚĆ 1 (11/26/2021). Serial osadzony w dzielnicy czerwonych latarni w Tajpej w latach 80. Mama-san Rose i dziewczyny z modnego klubu nocnego mierzą się z miłosnymi i życiowymi wyzwaniami.

NISSER: SEZON 1 (11/28/2021). Podczas wakacji na odległej wyspie rodzeństwo odkrywa elfy - ale nie te od Świętego Mikołaja. To krwiożercze bestie, które terroryzują okolicznych mieszkańców.

Filmy do obejrzenia tylko na platformie Netflix

RODZINA CLAUSÓW (11/1/2021). Kiedy jego dziadka dopada choroba, nienawidzący świąt Jules poznaje magiczne dziedzictwo swojej rodziny i dowiaduje się, że tylko on może uratować Boże Narodzenie.

ZEMSTA REWOLWEROWCA (11/3/2021). Łaknący zemsty bandyta Nat Love i jego gang postanawiają rozprawić się z Rufusem Buckiem - bezwzględnym przestępcą, który właśnie opuścił więzienie.

MIŁOŚĆ NA DYSTANS (11/5/2021). Nowożeńcy, którzy z powodów zawodowych muszą mieszkać daleko od siebie, mierzą się z mniej i bardziej zabawnymi wyzwaniami, jakie niesie małżeństwo na odległość.

MIŁOSNA PUŁAPKA (11/5/2021). Pisarka z Los Angeles poznaje wymarzonego faceta przez aplikację randkową. Kiedy jednak pokonuje 5000 kilometrów, żeby go odwiedzić, okazuje się, że została wystawiona.

NIE MOGLIŚMY DOROSNĄĆ (11/5/2021). Zaproszenie do znajomych wywołuje w rozczarowanym życiem czterdziestoparolatku wspomnienia dawnych związków i czasów, kiedy miał jeszcze nadzieję i marzenia.

YARA (11/5/2021). Zdeterminowana prokurator pochłonięta sprawą zaginionej 13-latki robi wszystko, aby dociec prawdy. Na podstawie prawdziwych wydarzeń.

SZYBKOŚĆ ODWAGI (11/5/2021). Film oparty na prawdziwej historii wielokrotnego medalisty paraolimpiad So Wa-waia, który z pomocą matki zdołał pokonać wiele życiowych i sportowych problemów.

ŚWIĘTA U CHRISTMASÓW (11/6/2021). Cztery skłócone siostry dostają skondensowaną dawkę życia rodzinnego, gdy ich dawno niewidziany ojciec przyjeżdża na święta do ich rodowej posiadłości.

POMIĘDZY (11/10/2021). Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która teraz podaje się za białą.

HAPPINESS EVER AFTER (11/10/2021). Trzy przyjaciółki wzajemnie się wspierają w poszukiwaniu drogi do szczęścia, choć problemy w ich związkach i inne życiowe przeszkody bardzo tę podróż utrudniają.

7 WIĘŹNIÓW (11/11/2021). Ubogi nastolatek usiłujący wyrwać się spod władzy handlarza ludźmi musi dokonać wyboru między postępowaniem zgodnie z sumieniem a walką o przetrwanie.

CZERWONA NOTA (11/12/2021). Profiler FBI, który próbuje dopaść legendarnego złodzieja sztuki, musi zacząć z nim współpracować, żeby mieć jakąkolwiek szansę złapania pewnej arcysprytnej oszustki.

ZAMIANA Z KSIĘŻNICZKĄ 3 (11/18/2021). Gdy cenna świąteczna relikwia zostaje skradziona, wyglądające identycznie Margaret i Stacy proszą o pomoc swoją zuchwałą sobowtórkę Fionę i jej przystojnego byłego.

OJCOWSKA MIŁOŚĆ (11/19/2021). Mehmet Ada Oztekin reżyseruje rodzinny dramat opowiadający o ojcu i córce, którzy z trudem odbudowują swoją relację.

DHAMAKA (11/19/2021). Cyniczny prezenter radiowy, który niegdyś pracował w telewizji, odbiera podczas audycji niepokojący telefon i dostrzega szansę na powrót do sławy. Ale za jaką cenę?

TICK, TICK...BOOM! (11/19/2021). Obiecujący kompozytor teatralny, który dobiega trzydziestki, próbuje wreszcie stworzyć wybitne dzieło, nie rezygnując przy tym z miłości i przyjaźni.

BUNTOWNICY (11/22/2021). Gdy introwertyczny nastolatek dołącza do grupy buntowników, szybko zdaje sobie sprawę, że może sobie w tym towarzystwie nie poradzić.

CHŁOPIEC ZWANY GWIAZDKĄ (11/24/2021). Zdeterminowany młody Nikolas odkrywa swoje przeznaczenie w zamieszkanym przez elfy magicznym świecie, gdzie przyszło mu szukać ojca i nadziei.

POOBIJANA (11/24/2021). Była gwiazda MMA chwyta się ostatniej szansy na powrót do sportowej kariery, gdy w jej życiu pojawia się porzucony synek. Halle Berry reżyseruje i gra główną rolę.

ZIELONY WĄŻ (11/26/2021). Kobieta robi wszystko, żeby uratować siostrę. Film wyreżyserował Amp Wong.

ŚWIĄTECZNY ZAMEK (11/26/2021). Amerykańska pisarka chce kupić zamek od zrzędliwego szkockiego arystokraty, który ani myśli oddawać posiadłość w obce ręce. To, co się wydarzy, zaskoczy ich oboje.

ROZPIESZCZONE BACHORY (11/26/2021). Troje rozpuszczonych dzieciaków musi zacząć samodzielnie zarabiać na życie, gdy ich bogaty ojciec postanawia dać im nauczkę i udaje, że wszystko stracił.

SZCZYT BOGÓW (11/30/2021). Fotoreporter znajduje aparat fotograficzny Kodak, który skłania go do wyprawy na Mount Everest. Adaptacja mang opartych na powieści z 1998 roku.

IM WIĘCEJ, TYM PRZYJEMNIEJ (11/30/2021). Komedia o odkrywaniu własnej seksualności. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Paco Caballero („Cites”).

Filmy i seriale dla dzieci tylko na platformie Netflix

RIDLEY JONES: STRAŻNICZKA MUZEUM: SEZON 2 (11/2/2021). Ciąg dalszy magicznych przygód w muzeum. Ridley, jej odważna ekipa i nowi przyjaciele podejmują się ryzykownych misji z czarodziejskim kompasem w ręku.

JOHNNY TEST: MISJA KLOPS (11/16/2021). Dołącz do Johnny’ego i Dukeya podczas interaktywnej misji! Trzeba znaleźć idealną pieczeń, żeby nie musieć jeść paskudnego dania taty.

STORYBOTS: LAUGH, LEARN, SING : COLLECTION 1 (11/16/2021). Beep, Boop, Bing, Bang i Bo zapraszają do poznawania muzycznego alfabetu. Dołącz do mądrobotów i śpiewaj razem z nimi.

KAJKO I KOKOSZ: SEZON 2 (11/17/2021). Serial animowany oparty na kultowych komiksach Janusza Christy powraca z drugim sezonem.

PSY W KOSMOSIE: SEZON 1 (11/18/2021). W niedalekiej przyszłości naukowcy wysyłają flotę genetycznie zmodyfikowanych psów na poszukiwanie nowej planety, na której mogliby się osiedlić Ziemianie.

GOFCIA I MOCHI: ŚWIĄTECZNA UCZTA (11/23/2021). Goście odwiedzają dom Gofci i Mochi przy okazji Dnia Mrozu, czyli zimowego święta kukiełek. Kłopot jednak w tym, że takie święto nie istnieje.

RUDZIK RUDZIA (11/24/2021). W tej krótkometrażowej animacji poklatkowej wychowany przez myszy ptaszek szuka swojego miejsca w świecie i wyrusza na ryzykowną wyprawę, by odkryć, kim naprawdę jest.

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: KLASYCZNE BAJKI W NOWEJ ODSŁONIE (11/30/2021). Karolek wykorzystuje różne kształty, żeby zmieniać klasyczne historie, ale potrzebna mu Twoja pomoc. Ruszaj razem z nim do bajkowego salonu, na bal syrenek oraz w kosmos.

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: ŚNIEŻNE OPOWIEŚCI (11/30/2021). Charlie i jego nowa przyjaciółka Yeti Yetilda ruszają na śnieżną przygodę.

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: SKRADZIONY MUSICAL WALENTYNKOWY (11/30/2021). Specjalny muzyczny odcinek, w którym Karolek stara się, żeby całe Naklejkowo tętniło miłością.

Dokumenty do obejrzenia tylko na platformie Netflix

TAJNY OBÓZ: NAZIŚCI W AMERYCE (11/2/2021). Ten animowany dokument krótkometrażowy ujawnia prawdę o obozie wojskowym w pobliżu Waszyngtonu, w którym żydowscy żołnierze przesłuchiwali nazistowskich jeńców wojennych.

KRÓLOWIE PRZEKRĘTU (11/3/2021). Dokument o początkach i upadku oszustów, którzy zarobili miliony, wykorzystując europejski system handlu uprawnieniami do emisji, a potem zwrócili się przeciwko sobie.

DORWAĆ MORDERCĘ (11/4/2021). Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.

FILM O POLICJANTACH (11/5/2021). Ten balansujący na granicy faktu i fikcji dokument zgłębia temat korupcji w meksykańskiej policji, ukazując ją z perspektywy doświadczeń dwojga funkcjonariuszy.

ZWIERZĘTA Z BLISKA: SEZON 1 (11/10/2021). Serial dokumentalny, który podąża śladem najwspanialszych zwierząt świata, uwieczniając niewidziane nigdy wcześniej momenty z ich życia - od wzruszających po straszne.

KRÓL TYGRYSÓW 2 (11/17/2021). Wydawało Ci się, że wszystko zostało już powiedziane? W drugim sezonie „Króla tygrysów” przyjrzymy się tajemnicom i postaciom, które rozpalały wyobraźnię tysięcy widzów.

ZAPROWADŹ MNIE DO DOMU (11/18/2021). Ostry wzrost cen nieruchomości w Kalifornii sprawia, że coraz więcej ludzi ląduje na ulicach, a ci, którzy już tam są, mają coraz mniejszą szansę, żeby wyjść na prostą.

PROCESJA (11/19/2021). Mężczyźni, którzy jako dzieci byli wykorzystywani seksualnie przez katolickich duchownych, odnajdują siłę w tworzeniu filmów inspirowanych traumatycznymi przeżyciami.

WYJAŚNIAMY TAJEMNICE UMYSŁU: SEZON 2 (11/19/2021). Nasze mózgi są zdolne do rzeczy niezwykłych, ale potrafią też bardzo utrudnić nam życie. W tym sezonie dowiesz się więcej m.in. o kreatywności, osobowości i koncentracji.

UZASADNIONA WĄTPLIWOŚĆ: HISTORIA DWÓCH PORWAŃ (11/23/2021). Stłuczka w miasteczku staje się początkiem szokującej historii o niesprawiedliwości w dokumencie od twórców serialu „Presunto culpable”.

ZAGINIĘCIE BIRGIT MEIER (11/26/2021). Birgit Meier zaginęła w roku 1989, ale policja przez lata nie była w stanie tej sprawy rozwiązać. Z poszukiwania prawdy nigdy nie zrezygnował jednak brat kobiety.

14 SZCZYTÓW: NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH (11/29/2021). Wspinacz Nims Purja staje na czele ekipy Szerpów, która chce zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczników w rekordowym czasie 7 miesięcy. Poprzedni rekord wynosi 7 lat.

Inne nowości na platformie Netflix

Miłośnicy anime będą mogli obejrzeć w listopadzie film KUROKO'S BASKETBALL: LAST GAME. A już na 1 listopada na widzów będą czekać takie hity, jak GNIJĄCA PANNA MŁODA oraz LEGENDA ZORRO.

