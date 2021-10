Doktor Strange, Thor, Indiana Jones? Wszystko znowu opóźnione...

Niestety, kolejne filmy związane z Marvel Studios ulegają opóźnieniu. To prawdziwa lawina, której ofiarą padły tak znane serie jak Indiana Jones, Doktor Strange czy Thor.

Już niedługo wreszcie na ekranach kin zadebiutuje Diuna. To jednak jedna z nielicznych dobrych wiadomości dotyczących kina zachodniego. Okazuje się, że Marvel Studios po raz kolejny opóźnia mnóstwo swoich filmów. Jeśli myśleliście zatem, że to już koniec tego typu historii to niestety się myliliście. Kolejna część przygód Doktora Strange przesunie się z 25 marca 2022 na 6 maja 2022. Pierwotnie tego dnia miał się pojawić nowy Thor, jednak on będzie miał nową datę debiutu 8 lipca 2022.

W lipcu 2022 (a konkretnie 29 lipca) miała się pojawić kolejna Czarna Pantera. Jeśli zatem ktoś naprawdę wyczekiwał takiego filmu, to poczeka do 11 listopada 2022. Tego dnia mieli się pojawić The Marvels, którzy jednak zadebiutują 17 lutego 2023. Wtedy miał się pojawić kolejny Ant-Man, jednak tutaj otrzymamy datę 28 lipca 2023. Wreszcie przyszedł czas na ostatni klocek tego dość surrealistycznego domina. To Indiana Jones 5. On opóźni się z 29 lipca 2022 na 30 czerwca 2023. Niestety, jeden opóźniony film kończy się całą lawiną.

Źródło zdjęć: Doktor Strange plakat

Źródło tekstu: comicbookmovie, wł