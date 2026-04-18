Honor 600 Pro to kopia iPhone 17 Pro. Zaczęło się trollowanie Apple
Honor 600 Pro od pierwszego rzut oka do złudzenia przypomina nadchodzącego iPhone'a 17 Pro. Zamiast wstydliwie przemilczeć nadmierną inspirację, producent jeszcze się tym chwali. W miasto ruszyła ciężarówka trollująca Apple.
Zbliża się premiera smartfonów Honor 600 i Honor 600 Pro. Chiński producent po raz kolejny bardzo mocno zainspirował się flagowcami Apple. Uwagę przyciąga potężna, prostokątna wyspa aparatów z trzema obiektywami ułożonymi w charakterystyczny trójkąt oraz jaskrawopomarańczowy kolor obudowy. Układ aparatów modelu Honor 600 Pro jest niemal 1:1 kopią designu iPhone'a 17 Pro, różnice dotyczą drobiazgów.
Zamiast jednak unikać oskarżeń o kopiowanie amerykańskiego giganta, Honor postanowił uczynić z tego podobieństwa swój główny atut marketingowy. W iście trollerskiej akcji promocyjnej firma zaparkowała potężną ciężarówkę z reklamą Honora 600 Pro tuż przed wejściem do salonu Apple przy Canton Road w Hongkongu. Na naczepie umieszczono wymowne hasło „To nasz Honor móc porównywać pomarańczowy z pomarańczowym”, co ma jasno komunikować, że nowy sprzęt z Chin bez żadnych kompleksów rzuca wyzwanie najdroższym modelom z Cupertino.
Ciężarówka stała się tematem wielu wpisów na Weibo i X, gdzie zaroiło się od jej zdjęć i komentarzy. Najwyraźniej więc pomysł chwycił, choć nie brakuje też głosów krytyki.
Co przyniesie seria Honor 600?
Pełnię informacji o serii Honor 600 poznamy już wkrótce, a do premiery ma dojść już za kilka dni, 23 kwietnia. Już teraz wiadomo jednak, że obie nowości współdzielą wiele elementów specyfikacji.
Z przodu znajdziemy ekrany OLED o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości 1,5 K i odświeżaniu 120 Hz. Moc do pracy dostarczą układ Snapdragon 7 Gen 4 w modelu bazowym oraz flagowy Snapdragon 8 Elite w wersji Pro.
W sekcji foto znajdziemy główną matrycę 200 Mpix (wielkość 1/1.4 cala) z optyczną stabilizacją obrazu, aparat ultraszerokokątny 12 Mpix oraz jednostkę 50 Mpix do selfie, a w wariancie Pro także dodatkowy aparat z teleobiektywem.
Konstrukcje wyróżniają się metalową ramką, symetrycznymi głośnikami stereo, specjalnymi przyciskami fotograficznymi oraz szczelnością IP69K. Energię dostarczą akumulatory o pojemności 7000 mAh z ładowaniem 80 W i ładowaniem zwrotnym 27 W, przy czym model Pro oferuje dodatkowo ładowanie indukcyjne 50 W.
Ceny i dostępność w Europie
Smartfony mają od razu zadebiutować globalnie, nie tylko w Chinach. Niebawem dołączą do dostępnego już u nas Honora 600 Lite, a z najnowszych przecieków wynika, że cenniki w przeliczeniu z euro kształtują się następująco:
- Podstawowy Honor 600 w wersji 8/256 GB to wydatek około 2570 zł.
- Wariant Honor 600 z pamięcią 8/512 GB wyceniono na około 2900 zł.
- Topowy Honor 600 Pro (12/512 GB) ma kosztować w przybliżeniu 3950 zł.
Powyższe ceny zostały namierzone w jednym z europejskich sklepów internetowych, choć nie ma jeszcze potwierdzania, że to ostateczne kwoty, Dziwi zwłaszcza duża różnica między wariantem podstawowym a Pro.
Z tego samego źródła wiadomo również, że kupując bazowy wariant, nabywcy otrzymają bonus w postaci zegarka Honor Watch 2. Na razie nie wiadomo jednak, czy podobna promocja obejmie polską dystrybucję oraz jakie bonusy przewidziano dla droższego modelu Pro.