Honor 600 Pro to kopia iPhone 17 Pro. Zaczęło się trollowanie Apple

Zbliża się premiera smartfonów Honor 600 i Honor 600 Pro. Chiński producent po raz kolejny bardzo mocno zainspirował się flagowcami Apple. Uwagę przyciąga potężna, prostokątna wyspa aparatów z trzema obiektywami ułożonymi w charakterystyczny trójkąt oraz jaskrawopomarańczowy kolor obudowy. Układ aparatów modelu Honor 600 Pro jest niemal 1:1 kopią designu iPhone'a 17 Pro, różnice dotyczą drobiazgów.

Dalsza część tekstu pod wideo

grafika: TechDroider

Zamiast jednak unikać oskarżeń o kopiowanie amerykańskiego giganta, Honor postanowił uczynić z tego podobieństwa swój główny atut marketingowy. W iście trollerskiej akcji promocyjnej firma zaparkowała potężną ciężarówkę z reklamą Honora 600 Pro tuż przed wejściem do salonu Apple przy Canton Road w Hongkongu. Na naczepie umieszczono wymowne hasło „To nasz Honor móc porównywać pomarańczowy z pomarańczowym”, co ma jasno komunikować, że nowy sprzęt z Chin bez żadnych kompleksów rzuca wyzwanie najdroższym modelom z Cupertino.

Ciężarówka stała się tematem wielu wpisów na Weibo i X, gdzie zaroiło się od jej zdjęć i komentarzy. Najwyraźniej więc pomysł chwycił, choć nie brakuje też głosów krytyki.

Co przyniesie seria Honor 600?

Pełnię informacji o serii Honor 600 poznamy już wkrótce, a do premiery ma dojść już za kilka dni, 23 kwietnia. Już teraz wiadomo jednak, że obie nowości współdzielą wiele elementów specyfikacji.

Z przodu znajdziemy ekrany OLED o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości 1,5 K i odświeżaniu 120 Hz. Moc do pracy dostarczą układ Snapdragon 7 Gen 4 w modelu bazowym oraz flagowy Snapdragon 8 Elite w wersji Pro.

W sekcji foto znajdziemy główną matrycę 200 Mpix (wielkość 1/1.4 cala) z optyczną stabilizacją obrazu, aparat ultraszerokokątny 12 Mpix oraz jednostkę 50 Mpix do selfie, a w wariancie Pro także dodatkowy aparat z teleobiektywem.

Konstrukcje wyróżniają się metalową ramką, symetrycznymi głośnikami stereo, specjalnymi przyciskami fotograficznymi oraz szczelnością IP69K. Energię dostarczą akumulatory o pojemności 7000 mAh z ładowaniem 80 W i ładowaniem zwrotnym 27 W, przy czym model Pro oferuje dodatkowo ładowanie indukcyjne 50 W.

Ceny i dostępność w Europie

Smartfony mają od razu zadebiutować globalnie, nie tylko w Chinach. Niebawem dołączą do dostępnego już u nas Honora 600 Lite, a z najnowszych przecieków wynika, że cenniki w przeliczeniu z euro kształtują się następująco:

Podstawowy Honor 600 w wersji 8/256 GB to wydatek około 2570 zł.

Wariant Honor 600 z pamięcią 8/512 GB wyceniono na około 2900 zł.

Topowy Honor 600 Pro (12/512 GB) ma kosztować w przybliżeniu 3950 zł.

Powyższe ceny zostały namierzone w jednym z europejskich sklepów internetowych, choć nie ma jeszcze potwierdzania, że to ostateczne kwoty, Dziwi zwłaszcza duża różnica między wariantem podstawowym a Pro.