BIOSTAR M800 to budżetowe SSD o wydajności do 5000 MB/s

Szukasz taniego, ale wydajnego SSD? Dobrze się składa. BIOSTAR zapowiada oficjalnie prezentowaną na targach Computex 2023 serię nośników M800.

BIOSTAR to tajwańska firma założona w 1986 roku, która specjalizuje się w sprzęcie komputerowym. Najlepiej znana jest ze swoich płyt głównych, ale w ich ofercie znajdziemy również karty graficzne, SSD i moduły RAM. Co prawda rzadko kiedy mowa o topowych sprzętach, ale przeważnie nadrabiane jest to niskimi cenami.

BIOSTAR pokazał proste i tanie SSD M.2 2280

A tak się składa, że Tajwańczycy poinformowali dzisiaj o rozszerzeniu swojego portfolio. Tym razem mowa o wydajnych nośnikach półprzewodnikowych skierowanych zarówno do graczy, jak i twórców treści.

BIOSTAR M800 to nowa seria SSD w formacie M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.3. Niestety zastosowany kontroler pozostają tajemnicą, ale kości to 3D TLC NAND. Do wyboru są trzy różne warianty pojemności - 512 GB oraz 1 i 2 TB. Nośniki pozbawione są radiatora.

Producent obiecuje wydajność na poziomie do 5000 MB/s dla odczytu i 4450 MB/s dla zapisu sekwencyjnego w przypadku wersji 1 i 2 TB oraz do 5000 i 2250 MB/s dla 512 GB. To sporo, ale daleko od topowych SSD PCie 4.0. A na rynku są już ponad dwukrotnie wydajniejsze rozwiązania z interfejsem PCI Express 5.0.

BIOSTAR nie zdradził sugerowanych cen, ale obiecuje, że będą to "przystępne cenowo SSD". Znając dotychczasową ofertę tego producenta i patrząc na specyfikację powinno być faktycznie tanio.

Źródło zdjęć: BIOSTAR

Źródło tekstu: oprac. własne