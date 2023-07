ADATA XPG prezentuje niskoprofilowe pamięci RAM DDR5

Składasz mały zestaw komputerowy? Zależy Ci na nowych, wydajnych technologiach? W takim razie ADATA XPG ma dla Ciebie niskoprofilowe pamięci RAM DDR5.

Pamięci RAM DDR5 to standard, który zawitał pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku. Wszystko za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S. Rok później do tego grona dołączyło AMD z serią Ryzen 7000 oraz platformami AM5, a Niebiescy odświeżyli swoją ofertę o rodzinę Intel Raptor Lake-S.

Nowe pamięci ADATA XPG mają wysokość 34 i 40 milimetrów

Moduły RAM DDR5 w porównaniu do starszego rozwiązania DDR4 oferują znacznie wyższe taktowania, a tym samym większą wydajność w grach i programach. Dochodzą do tego również niższe napięcia, a więc mniejszy pobór mocy. W przypadku laptopów oznacza to dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Gamingowa marka XPG należąca do firmy ADATA ogłosiła dzisiaj rozszerzenie swojego portfolio o serię Lancer Blade RGB DDR5 oraz Lancer Blade DDR5. Są to niskoprofilowe moduły RAM, które nie kolidują z chłodzeniami procesora. Tym samym są świetnym wyborem do małych zestawów komputerowych.

Zastosowano tutaj kości pamięci od SK hynix. Mowa o dwóch wariantach. Pierwszy to do 6000 MHz przy opóźnieniach CL 30 i napięciu 1,35 V. Drugi zaś to już 6400 MHz przy CL 32 i napięciu 1,4 V. W obu przypadkach dostajemy obsługę profili Intel XMP 3.0 oraz AMD EXPO. Do wyboru będą zestawy 16 i 32 GB.

Osoby poszukujące wyższej wydajności zainteresuje wersja XPG LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5. Tutaj mowa o taktowaniu efektywnym 6600 MHz przy opóźnieniach CL 32 i napięciu 1,4 V z możliwością wybrania specjalnego profilu ROG zwiększającego zegar do 6800 MHz.

Opisywane pamięci RAM trafiły już do pierwszych globalnych dystrybutorów. Niestety data premiery i sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone. Jednak patrząc na specyfikację nie powinno być drogo.

Zobacz: ASUS potwierdza. Konsola ROG Ally ma spory problem

Zobacz: Piekło zamarzło. Windows traci, a Linux zyskuje na popularności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: oprac. własne