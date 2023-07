Tak wygląda najszybszy SSD na rynku. Robi wrażenie

Potrzebujesz bardzo wydajnego nośnika danych, ale nie chcesz bawić się w RAID? Nie ma sprawy! Nadciąga wreszcie SSD PCIe 5.0, który oferuje topowe prędkości.

Pod koniec 2021 roku debiutowała rodzina procesorów Intel Alder Lake-S. Przyniosła nam ona sporo nowości, a jedną z nich była obsługa interfejsu PCI Express 5.0. Podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon, tak i tym razem nowy standard w zestawieniu z wcześniejszą odsłoną zaoferował dwa razy większą przepustowość.

Sabrent Rocket X5 to wydajność ponad 14 GB/s

Jednak pierwsze SSD PCIe 5.0 nie pokazały pełni potencjału nowej technologii. Nie jest to nic dziwnego, bowiem producenci zawsze potrzebują czasu na opanowanie nowości. Wygląda jednak na to, że jeden z nich już to zrobił.

Sabrent Rocket X5 to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280, który oparto na kontrolerze Phison E26 oraz 232-warstwowych kościach 3D TLC NAND od Microna. Całość dopełnia interfejs PCI Express 5.0 x4 oraz protokół NVMe 2.0. Jest to więc połączenie jakie mogliśmy obserwować już w innych SSD PCIe 5.0.

Wygląda jednak na to, że producent poczynił spore optymalizacje w oprogramowaniu nośnika. Opublikowane pomiary z CrystalDiskMark ujawniają bowiem wydajność do 14 179 MB/s dla odczytu i do 12 281 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. To znacznie więcej niż obecne w sprzedaży rozwiązania oferujące około 10 000 MB/s.

Jest pewien minus - mimo zastosowania dużego radiatora z rurkami cieplnymi i tak znajdziemy tutaj mały i głośny wentylator. To jednak cecha wspólna większości SSD PCIe 5.0 - nowe kontrolery mocno się grzeją.

Data premiery i sugerowane ceny Sabrent Rocket X5 pozostają nieznane. Producent co prawda jest znany z dość agresywnej polityki cenowej, ale tutaj z pewnością będzie drożej ze względu na topową wydajność.

