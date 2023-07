Scythe Fuma 3, czyli ciche i wydajne chłodzenie procesora bez RGB LED

Szukasz wydajnego chłodzenia, ale nie przekonują Cie zestawy All in One i RGB LED? Nie ma sprawy! Scythe prezentuje Fuma 3 dla nowych procesorów AMD i Intela.

Scythe to japoński producent wentylatorów i układów chłodzenia procesora obecny na rynku od 2002 roku. Ich produkty znane są z solidności i wysokiej wydajności. Starsi czytelnicy Telepolis z pewnością pamiętają legendarne coolery CPU z serii Mugen, które oferowały fenomenalny stosunek ceny do możliwości.

Scythe Fuma 3 oferuje kulturę pracy do 28,6 dB(A)

Japończycy rozszerzyli właśnie swoje portfolio o nowy produkt. Mowa o trzeciej generacji Scythe Fuma, która zapowiadana była miesiąc temu na targach Computex 2023.

Scythe Fuma 3 to dwuwieżowy układ chłodzenia procesora o wymiarach 154 x 128 x 138 milimetrów i wadze 1095 gramów. Mamy tutaj do czynienia z sześcioma 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi oraz dwoma wentylatorami 120-miimetrowymi. Podstawa została poniklowana, a więc niestraszny jej ciekły metal.

Przedni wentylator to Scyte KazeFlex II 120 Slim PWM pracujący z prędkością do 1500 RPM przy wydajności do 39,4 CFM, ciśnieniu 0,96 mmH 2 O oraz kulturze pracy do 23,8 dB(A). Środkowa jednostka to Scythe KazeFlex II 120 PWM, która mimo takich samych maksymalnych obrotów oferuje przepływ powietrza do 67,6 CFM, ciśnienie 1,5 mmH 2 O oraz kulturę pracy do 28,6 dB(A). Jest więc bardzo cicho.

Opisywane chłodzenie jest zgodne z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa o gniazdach AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2066 i 2011(-V3). Producent nie zdradza maksymalnego TDP.

Scythe Fuma 3 dostępny jest już do kupienia w Azji. Na resztę rynków ma trafić pod koniec lipca. Sugerowana cena w USA wynosi 52,99 dolarów (około 215 złotych), ale w Polsce będzie z pewnością drożej. Poprzedni model z tej serii kosztował u nas około 299 - 315 złotych.

Zobacz: ASUS Prime to białe, przystępne cenowo zasilacze 80 PLUS Gold

Zobacz: NVIDIA boi się Intela. W tle szantażowanie partnerów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Scythe

Źródło tekstu: oprac. własne