ASUS Prime to białe, przystępne cenowo zasilacze 80 PLUS Gold

Jeśli szukasz nowego zasilacza z dobrą kulturą pracy, wysoką sprawnością i długą gwarancją to ASUS ma coś dla Ciebie. Całość w biało-czarnej kolorystyce.

Większość dostępnych w sklepach obudów komputerowych oferuje aktualnie panel boczny w formie okna, które daje wgląd do wnętrza komputera. Tym samym konsumenci przykładają coraz większą wagę do wyglądu podzespołów. Na popularności zyskuje zarówno podświetlenie RGB LED, jak i biała kolorystyka.

Zasilacze ASUS Prime oferują 8 lat gwarancji

A tak się składa, że ASUS poinformował o rozszerzeniu swojej oferty zasilaczy komputerowych. Tym razem mowa o serii Prime, która kusi czarno-białą kolorystyką, cichą pracą oraz zgodnością z normą ATX 3.0.

ASUS Prime to rodzina zasilaczy, w skład której wchodzą aktualnie dwa modele o mocy 750 i 850 W. Producent nie zdradził zbyt wiele na temat specyfikacji. Wiemy jednak, że to konstrukcja korzystająca z pojedynczych linii +12 V (kolejno do 62 i 70,5 A). Mowa o sprawności do 92% potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold. Nie zabrakło też szeregu popularnych zabezpieczeń jak OPP, OVP, UVP, SCP, OCP i OTP.

Tajwańczycy podkreślają wykorzystanie cichego wentylatora 135-milimetrowego z podwójnym łożyskiem kulkowym. Oznacza to, że będzie on pracował bez awarii dłużej niż klasyczne rozwiązania z łożyskiem typu FDB. Niestety nie wspomniano o trybie pracy półpasywnej, a byłby to miły dodatek.

Seria ASUS Prime jest w pełni modularna. Mamy tutaj do czynienia z czarnymi, płaskimi przewodami. Nie zabrakło również wtyczki 12VHPWR dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Dzięki temu nie trzeba stosować żadnych adapterów co wyklucza ryzyko niedociśniętego przewodu.

ASUS nie zdradził daty premiery i sugerowanych cen. Producent twierdzi jednak, że to seria skierowana do przeciętnego odbiorcy i ma być "przystępna cenowo". Mowa o 8-letnim okresie gwarancyjnym.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne