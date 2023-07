Procesory Intel Meteor Lake zaskoczą nas wydajnością

Intel szykuje się do ofensywy na rynku laptopów i przenośnych konsol. Rodzina Meteor Lake ma zaoferować znacznie mocniejsze zintegrowane układy graficzne. Mowa o wydajności na poziomie dedykowanych kart od NVIDII i AMD.

Pod koniec ubiegłego roku debiutowały procesory AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake-S, a na początku tego roku pojawiły się tańsze modele. Jednak obaj producenci pracują już w pocie czoła nad kolejnymi generacjami. A w przypadku Niebieskich nowe CPU możemy dostać jeszcze w tym roku.

Procesory Intel Meteor Lake zaoferują do 14 rdzeni

Do komputerów stacjonarnych w okolicach października mają trafić jednostki Intel Raptor Lake Refresh, które będą raczej tylko odświeżeniem oferty - wyższe taktowania, obsługa wyżej taktowanych modułów RAM DDR5. Jednak laptopy doczekają się rodziny Intel Meteor Lake będącej już zupełnie nową architekturą.

YouTuber o pseudonimie "Moore’s Law is Dead" opublikował slajdy, które pochodzą podobno z prezentacji Intela. Zdradzają one dokładne pozycjonowane konkretnych procesorów oraz ich konfigurację - liczba i rodzaj rdzeni, limity poboru mocy (PL1) oraz specyfikację iGPU. Wygląda to następująco:

Segment 7 W - Meteor Lake, od 5 do 9 rdzeni (maks. 1P+8E)

Segment 9 W - Meteor Lake, od 6 do 10 rdzeni (maks. 2P+8E)

Segment 15 W - Meteor Lake, od 6 do 12 rdzeni (maks. 4P+8E)

Segment 28 W - Meteor Lake, od 10 do 14 rdzeni (maks. 6P+8E)

Segment 45 W - Meteor Lake, od 12 do 14 rdzeni (maks. 6P+8E)

Segment 55 W - Raptor Lake Refresh, od 14 do 24 rdzeni (maks. 8P+16E)

Intel Meteor Lake zaoferuje zintegrowane układy graficzne nowej generacji na bazie architektury Intel Xe-LPG. Mamy obserwować do 33% wyższą wydajność iGPU, co przy jednostkach z 8 rdzeniami Xe oznaczałoby wydajność na poziomie dedykowanych kart pokroju NVIDIA GeForce RTX 1650 czy AMD Radeon RX 6400.

Oczywiście wiele szczegółów pozostaje nadal tajemnicą - taktowania, wydajność per wat itd. Co więcej należy pamiętać, że sporo informacji publikowanych przez "Moore’s Law is Dead" okazywało się w przeszłości fałszywi plotkami. Tym samym również i do tych doniesień warto odchodzić ze sporą dozą ostrożności.

