To nie koniec obniżek cen. SSD będą jeszcze tańsze

Jeśli myślałeś o zakupie SSD do swojego komputera to mamy dobre wieści. Najnowszy raport wskazuje, że ceny nośników półprzewodnikowych mają nadal spadać.

Kości NAND to główne komponenty wykorzystywane między innymi w pamięciach eMMC i UFS, nośnikach SSD oraz kartach pamięci. Tym samym znajdziemy je w PC, laptopach, smartfonach, tabletach, konsolach i wielu innych urządzeniach. To one wraz z kontrolerem grają pierwsze skrzypce pod względem wydajności.

Od początku roku mogliśmy obserwować taniejące SSD, które są aktualnie do kupienia za bezcen. Wygląda jednak na to, że w porównaniu do modułów RAM, ceny nośników półprzewodnikowych będą jeszcze niższe.

Najnowszy raport od grupy TrendForce poświęcony jest rynkowi pamięci NAND. Badacze twierdzą, że w trzecim kwartale 2023 roku będziemy obserwować dalsze spadki. W przypadku SSD powinniśmy zobaczyć obniżki o 8 do 13%. Podobnie ma to wyglądać dla eMMC i UFS w urządzeniach mobilnych.

Firmy odpowiedzialne za kości pamięci ograniczają produkcję, mając nadzieję stworzyć sztuczny niedobór i podnieść ceny. Jednak zdaniem TrendForce wysiłki te pójdą na marne i nie uda się stłamsić nadpodaży na rynku. Nawet biorąc pod uwagę tradycyjny, sezonowy większy popyt w nadchodzących miesiącach.

Wstępne prognozy na czwarty kwartał 2023 roku przewidują, że SSD będą nadal tanieć. Trend ten jednak stanowczo spowolni. Sytuację mają uratować dopiero nowoczesne, wydajne kości NAND tworzone z myślą o SSD PCIe 5.0. Jest ich mało na rynku, a przybędzie firm chcących oferować takie nośniki, co podniesie ceny.

