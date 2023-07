To koniec tanich pamięci RAM? Producenci przeszli do ofensywy

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które wstrzymywały się z modernizacją obecnego lub kupnem nowego zestawu komputerowego. Wygląda na to, że to koniec dużych obniżek na rynku modułów RAM DDR4 i DDR5.



Osoby uważnie obserwujące rynek PC z pewnością zauważyły, że od początku roku mamy do czynienia ze znacznymi obniżkami cen konkretnych podzespołów komputerowych. Zarówno SSD, jak i pamięci RAM są rekordowo tanie. Co więcej z miesiąca na miesiąc mogliśmy obserwować dalsze spadki.

W Q3 2023 pamięci RAM potanieją maksymalnie o 5%

Najnowszy raport od grupy badawczej TrendForce dotyczący rynku DRAM daje jasno do zrozumienia, że sytuacja w trzecim kwartale 2023 się zmieni. Co prawda nadal ma być taniej, ale obniżki cen będą znacznie mniejsze i wolniejsze. Dotyczy to pamięci dla rynku PC, serwerów, urządzeń mobilnych i kart graficznych.

W drugim kwartale 2023 roku zaobserwowano spadki cen pamięci DRAM o 13-18%. W przypadku obecnie rozpoczętego, trzeciego kwartału 2023 zakłada się już obniżki już tylko o 0-5%. Najbardziej ma tanieć starsza technologia, czyli pamięci DDR4, ale należy zakładać również niższe ceny za standard DDR5.

Co jest powodem takiej sytuacji? Najwięksi producenci pamięci DRAM - Samsung, Micron i SK hynix - przeszli wreszcie do działania. Znacznie zmniejszono produkcje, a dodatkowo utrzymywane są wysokie stany magazynowe. To zmniejsza możliwości negocjacyjne partnerów i pozwala zachować aktualne ceny.

Oczywiście taka taktyka może być zdradliwa. Jeśli jedna z wymienionych firm się wyłamie i zacznie wyprzedawać swoje zapasy, to reszta producentów będzie musiała zareagować i czekają nas nawet szybsze i większe obniżki cen niż w Q2 i Q3. Jest to jednak mało prawdopodobne. Już wielokrotnie udowadniano, że najwięksi producenci są dziwnie zgodni, gdy chodzi o utrzymanie wysokich cen.

Źródło zdjęć: TrendForce, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne