Ta wyjątkowa karta graficzna NVIDII kosztuje tyle co mieszkanie

Jeśli jesteś entuzjastą nowych technologii, fanem NVIDII lub po prostu nie masz co robić z pieniędzmi to w sieci pojawiła się oferta sprzedaży wyjątkowej karty graficznej.

W ubiegłym tygodniu na łamach Telepolis informowaliśmy Was o ogromnej karcie graficznej od NVIDII. Ten czteroslotowy gigant z pokaźnym układem chłodzenia w wersji Founders Edition podejrzewany był o bycie prototypem karty NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti lub nawet NVIDIA Titan ADA.

Cena wywoławcza ustalona została na prawie 500 000 zł

Okazuje się, że dostępne są nie tylko zdjęcia. Opisywana karta graficzna jest do kupienia na chińskiej platformie Goofish, która znana jest ze sprzedaży egzemplarzy testowych, próbek inżynieryjnych oraz prototypów.

Sprzedający o pseudonimie "Hayaka" ustawił cenę 888 888 renminbi, czyli około 498 716 złotych. Należy jednak zakładać, że to tylko "wypełniacz", mający zwrócić uwagę. Sprzedawca mówi wprost, że karta trafi do osoby, która zaoferuje najwyższą kwotę. Jest już przynajmniej kilku potencjalnych kupujących.

Warto pamiętać, że tajemnicza karta nie jest niczym więcej niż drogim przyciskiem do papieru. Sprzedawany jest bowiem tylko układ chłodzenia, śledź PCIe i złącze zasilające. Brak tutaj PCB z elementami takimi jak GPU, VRAM czy sekcja zasilania. Innymi słowy nie da się tego sprzętu zamontować i używać w komputerze.

Tak czy siak to nadal nie lada gratka dla entuzjastów PC. Zarówno ze względu na rozmiar, jak i zupełnie inny sposób montażu płytki drukowanej - prostopadle do złącza PCIe. Rodzi się też pytanie czy to jeden z odrzuconych projektów, czy właśnie tak będzie wyglądał NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti/Titan ADA w przyszłości?

