Raijintek ZOFOS ULTRA to obudowa, która pomieści aż 14 dysków

Raijintek prezentuje szalenie pojemną obudowę komputerową. Zadowoleni będą zarówno fani magazynowania danych, jak i entuzjaści autorskich układów LC.

Jakby nie zaginać rzeczywistości to wszystkie dane jasno sugerują, że dyski twarde odchodzą powoli do lamusa. Praktycznie nie sprzedaje się już laptopów wyposażonych w HDD, a i coraz rzadziej trafiają one do komputerów stacjonarnych. Tak naprawdę ich jedyne miejsce to serwery i kopie danych.

Raijintek ZOFOS ULTRA to wielka i pojemna obudowa

Mimo wszystko istnieje nadal promil użytkowników, którzy preferują korzystać w domu z dysków talerzowych. Są one co prawda głośne i wolne, ale mają jedną dużą przewagę nad SSD - stosunek ceny do pojemności. I to właśnie dla tych konsumentów Raijintek zaprojektował nową obudowę.

Raijintek ZOFOS ULTRA to konstrukcja typu Full Tower o wymiarach 597 x 254 x 598 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 17 kilogramów. Wykonana została ze stali SPCC o grubości 1 milimetra oraz tworzyw sztucznych. Oczywiście nie zabrakło okna z hartowanego szkła i podświetlenia ARGB LED.

W środku zmieścimy płyty główne w formacie EEB, E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; chłodzenia procesora o wysokości do 190 milimetrów i karty graficzne o długości do 370 milimetrów. To co jednak wyróżnią opisywaną obudowę na tle konkurencji to aż 14 miejsc na nośniki 3,5", 3 dodatkowe miejsca 2,5" oraz zatoka 5,25".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do 15 wentylatorów. Trzy 140- lub cztery 120-milimetrowe na górze, taki sam zestaw na froncie, cztery 120-milimetrowe z boku, jeden 140-/120-milimetrowy z tyłu oraz dwa mniejsze na dole. Fani chłodzenia cieczą zamontują tutaj nawet dwie 480-milimetrowe chłodnice. Producent nie dorzuca żadnych fabrycznych wentylatorów.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze audio oraz przycisk Power, Reset i od kontroli podświetlenia RGB LED.

Raijintek ZOFOS ULTRA ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Sugerowana cena pozostaje nieznana, ale patrząc na specyfikację i znając ofertę tego producenta należy zakładać około 699 - 849 złotych.

Zobacz: Nowe procesory Intela zaoferują wyższą wydajność w AI i ML

Zobacz: AMD Phoenix 2. Tak wyglądają nowe APU dla tanich laptopów i konsol

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Raijintek

Źródło tekstu: oprac. własne