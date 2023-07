AMD Phoenix 2. Tak wyglądają nowe APU dla tanich laptopów i konsol

AMD ma już gotowe układy Phoenix 2. Zaoferują one nową budowę modułową, która pozwoli na mniejszy pobór mocy, a więc niższe temperatury i dłuższy czas pracy.

Najnowsze APU od Czerwonych, czyli układy oferujące wydajny procesor i zintegrowaną kartę graficzną, to rodzina AMD Phoenix. Znajdziemy je w laptopach, przenośnych konsolach czy miniaturowych zestawach komputerowych. Oparte są one na nowoczesnej architekturze AMD Zen4 oraz AMD RDNA3.

AMD Phoenix2 zaoferuje do 6 rdzeni i 12 wątków

Amerykanie mają jednak już gotową serię AMD Phoenix 2, czyli mniejsze APU wzorowane na procesorach Intel Core 12. i 13. generacji. Zdecydowano się tutaj na budowę typu big.LITTLE, a więc połączenie małych, energooszczędnych rdzeni z dużymi, wysokowydajnymi. Trafią one do słabszych i tańszych maszyn.

Na chińskiej platformie bilibili opublikowano zdjęcie AMD Phoenix 2 w zestawieniu z AMD Phoenix. Widać, że mimo zastosowania tej samej litografii (TSMC 4 nm) mamy do czynienia ze znacznie mniejszym rdzeniem - około 178 vs 137 mm2. Dokonano tego dość mocno kastrując APU.

Układy AMD Phoenix oferują konfigurację 8R/16W oraz 6R/12W, zaś AMD Phoenix 2 dostępne będą w wersjach 6 (2 duże + 4 małe) rdzeni i 12 wątków oraz 4 (2 duże i 2 małe) rdzenie i 8 wątków. Co więcej jeszcze mocniej ograniczono układ graficzny - z 12/8 jednostek CU do zaledwie 4 CU. Wszystko to przełoży się na niższą wydajność w grach i programach, ale również będzie oznaczać dużo niższy pobór mocy.

Architektura AMD Phoenix2 trafi m. in. do procesorów AMD Ryzen 5 7540U oraz Ryzen 3 7440U. Układy trafiły już w ręce producentów OEM, a więc niedługo w sklepach powinniśmy zobaczyć pierwsze laptopy i Mini PC.

Źródło zdjęć: bilibili

Źródło tekstu: oprac. własne