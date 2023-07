ASUS ma nowy monitor dla graczy. Nie będzie kosztował miliona monet

Jesteś graczem, który lubi dynamiczne tytuły sieciowe? Szukasz nowego monitora? Liczą się dla Ciebie wierne kolory? Świetnie się składa! ASUS ma coś dla Ciebie.

Monitory z wysoką częstotliwością odświeżania i rozdzielczością większą niż Full HD zyskują ostatnio na popularności. Powód jest prosty - płynniejszy obraz i większe pole robocze przydają się zarówno w grach, jak i podczas pracy. A tak się składa, że takich jednostek na rynku przybywa, a ceny spadają.

Nowy monitor ASUS-a ma HDR 400 i FreeSync Premium Pro

Tajwański gigant w postaci firmy ASUS rozszerzył swoje portfolio monitorów o model TUF Gaming VG34VQL3A. Mowa o nieco większej jednostce z zakrzywioną matrycą WQHD, którą zaprojektowano z myślą o graczach.

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A to 34-calowy, ultrapanoramiczny monitor z zakrzywioną (1500R) matrycą VA. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli, częstotliwością odświeżania do 180 Hz oraz czasem reakcji (GTG) 1 milisekundy. Kontrast wynosi 4000:1, a szczytowa jasność do 400 cd/m2. Deklarowane przez producenta pokrycie palety barw sRGB sięga 125%.

Jednostka spełnia wymagania standardu DisplayHDR 400, chociaż graczy zapewne ucieszy bardziej technologia synchronizacji obrazi AMD FreeSync Premium Pro. Nie zabrakło też ELMB, funkcji variable overdrive czy pomniejszych, rzadziej używanych dodatków jak licznik FPS, celownik itd.

Monitor oferuje regulację wysokości, nachylenia i obrotu oraz wspiera standard montażowy VESA 100. Panel I/O wyposażono w dwa HDMI 2.0, dwa DisplayPort 1.4, HUB USB (3x 3.2 Gen 2 typu A) oraz złącze audio. Wisienką na torcie swą dwa wbudowane głośniki.

ASUS TUF Gaming VG34VQL3A trafi do sprzedaży jeszcze w tym kwartale. Sugerowana cena nie została podana. Starszy model o podobnej specyfikacji (165, zamiast 180 Hz) kosztuje obecnie około 2469 złotych.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: ASUS, oprac. własne