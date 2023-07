EVGA wycofuje się z rynku płyt głównych? To skomplikowane

Na rynku płyt głównych wcale nie ma tak wielu producentów. Mowa głównie o firmach takich jak ASUS, ASRock, MSI, GIGABYTE czy BIOSTAR. Powód? Tutaj w porównaniu do obudów lub zasilaczy próg wejścia jest znacznie większy. Nie można znaleźć sobie tylko chińskiego producenta OEM i naklejać własnego logo.

Projekt płyty głównej jest skomplikowany, a do tego trzeba zapewnić jeszcze dopracowany BIOS. Ludzi z odpowiednią do tego wiedzą wcale nie ma tak dużo. Mimo to EVGA próbowała swoich sił, a chcoiaż ich płyty chociaż często pojawiały się z opóźnieniem, były pieruńsko dopracowane. Zwłaszcza pod względem OC.

Wczoraj w sieci pojawiła się informacja, że EVGA może wycofać się z rynku płyt głównych. Źródłem był południowokoreański overclocker Safedisc, który napisał, że 170 pracowników firmy na Tajwanie zrezygnowało z pracy. Europejski oddział firmy nic o tym nie wiedział. EVGA w oficjalnym komunikacie prasowym zdementowała te plotki, twierdząc, że wszystko na Tajwanie funkcjonuje "po staremu".

Z jednej strony rezygnacja z rynku płyt głównych stałaby w sprzeczności z informacjami jakie udzielał CEO, gdy we wrześniu ubiegłego roku EVGA oficjalnie skończyła z produkcją kart graficznych. Utrzymywano wtedy, że firma ma w planach skupić się na innych gałęziach swojej oferty - zasilaczach, płytach głównych i peryferiach.

We saw those message and they are rumors.

Our Taiwan office is still operating and Kingpin is still with EVGA.

EVGA is still doing business and supporting its customers.

Thanks for reaching out