Sprzęt

Apple tnie ceny. Te iPhone'y kupisz taniej

Wtorkowy wieczór przyniósł nowe flagowe smartfony firmy Apple. Debiutowały iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. A co się stało ze starszymi modelami?

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:39
1
Apple tnie ceny. Te iPhone'y kupisz taniej

iPhone 16 i iPhone 16 Plus w niższej cenie

Firma Apple zaprezentowała najnowsze iPhone'y, co spowodowało zmiany w dotychczasowej ofercie. To, co powinno ucieszyć miłośników "jabłek" z nieco mniej zasobnym portfelem, to obniżenie cen dwóch smartfonów giganta z Cupertino z 2025 roku. Mowa o iPhonie 16 oraz iPhonie 16 Plus.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple iPhone 16
18 opinii
Apple iPhone 16

Apple iPhone 16
18 opinii
Ekran 6.10" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 4.04 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 3561mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Apple iPhone 16 Plus
12 opinii
Apple iPhone 16 Plus

Apple iPhone 16 Plus
12 opinii
Ekran 6.70" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 4.04 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 4674mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
W oficjalnym sklepie internetowym Apple'a pozostała już tylko podstawowa wersja modelu iPhone 16, wyposażona w 128 GB pamięci masowej. Cena smartfonu spadła z 3999 zł do 3499 zł.

W przypadku iPhone'a 16 Plus jest trochę większy wybór:

  • iPhone 16 Plus 128 GB – cena spadła z 4499 zł do 3999 zł,
  • iPhone 16 Plus 256 GB – cena spadła z 4999 zł do 4499 zł.

Tych iPhone'ów już nie kupisz

Premiera nowych iPhone'ów spowodowała również wyrzucenie z oficjalnej oferty kilku innych starszych smartfonów Apple'a. Na Apple.pl, ale również w niektórych innych sklepach, nie kupimy już następujących modeli:

Apple iPhone 15
9 opinii
Apple iPhone 15

Apple iPhone 15
9 opinii
Ekran 6.10" OLED
Pamięć RAM 6 GB
Procesor 3.46 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria -
Pamięć wbudowana 512 GB
  • iPhone 15 Plus,

Apple iPhone 15 Plus
11 opinii
Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Plus
11 opinii
Ekran 6.70" OLED
Pamięć RAM 6 GB
Procesor 3.46 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria -
Pamięć wbudowana 512 GB
  • iPhone 16 Pro,

Apple iPhone 16 Pro
15 opinii
Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro
15 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 4.04 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 3582mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Apple iPhone 16 Pro Max
18 opinii
Apple iPhone 16 Pro Max

Apple iPhone 16 Pro Max
18 opinii
Ekran 6.90" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 4.04 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 4685mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Czas 16-tek się skończył. Teraz pora na 17-ki.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Apple