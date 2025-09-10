Apple tnie ceny. Te iPhone'y kupisz taniej
Wtorkowy wieczór przyniósł nowe flagowe smartfony firmy Apple. Debiutowały iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. A co się stało ze starszymi modelami?
iPhone 16 i iPhone 16 Plus w niższej cenie
Firma Apple zaprezentowała najnowsze iPhone'y, co spowodowało zmiany w dotychczasowej ofercie. To, co powinno ucieszyć miłośników "jabłek" z nieco mniej zasobnym portfelem, to obniżenie cen dwóch smartfonów giganta z Cupertino z 2025 roku. Mowa o iPhonie 16 oraz iPhonie 16 Plus.
W oficjalnym sklepie internetowym Apple'a pozostała już tylko podstawowa wersja modelu iPhone 16, wyposażona w 128 GB pamięci masowej. Cena smartfonu spadła z 3999 zł do 3499 zł.
W przypadku iPhone'a 16 Plus jest trochę większy wybór:
- iPhone 16 Plus 128 GB – cena spadła z 4499 zł do 3999 zł,
- iPhone 16 Plus 256 GB – cena spadła z 4999 zł do 4499 zł.
Tych iPhone'ów już nie kupisz
Premiera nowych iPhone'ów spowodowała również wyrzucenie z oficjalnej oferty kilku innych starszych smartfonów Apple'a. Na Apple.pl, ale również w niektórych innych sklepach, nie kupimy już następujących modeli:
- iPhone 15 (nasz test, nasz wideotest),
- iPhone 15 Plus,
- iPhone 16 Pro,
- iPhone 16 Pro Max (nasz test).
Czas 16-tek się skończył. Teraz pora na 17-ki.
Zobacz: Apple iPhone 17 - nowe szaty króla
Zobacz: Polska cena Apple iPhone 17 - jest nawet miejscami taniej