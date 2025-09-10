Apple tnie ceny. Te iPhone'y kupisz taniej

iPhone 16 i iPhone 16 Plus w niższej cenie

Firma Apple zaprezentowała najnowsze iPhone'y, co spowodowało zmiany w dotychczasowej ofercie. To, co powinno ucieszyć miłośników "jabłek" z nieco mniej zasobnym portfelem, to obniżenie cen dwóch smartfonów giganta z Cupertino z 2025 roku. Mowa o iPhonie 16 oraz iPhonie 16 Plus.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple iPhone 16 18 opinii Apple iPhone 16 18 opinii Ekran 6.10" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 3561mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 16 Plus 12 opinii Apple iPhone 16 Plus 12 opinii Ekran 6.70" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 4674mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

W oficjalnym sklepie internetowym Apple'a pozostała już tylko podstawowa wersja modelu iPhone 16, wyposażona w 128 GB pamięci masowej. Cena smartfonu spadła z 3999 zł do 3499 zł.

W przypadku iPhone'a 16 Plus jest trochę większy wybór:

iPhone 16 Plus 128 GB – cena spadła z 4499 zł do 3999 zł ,

, iPhone 16 Plus 256 GB – cena spadła z 4999 zł do 4499 zł.

Tych iPhone'ów już nie kupisz

Premiera nowych iPhone'ów spowodowała również wyrzucenie z oficjalnej oferty kilku innych starszych smartfonów Apple'a. Na Apple.pl, ale również w niektórych innych sklepach, nie kupimy już następujących modeli:

Apple iPhone 15 9 opinii Apple iPhone 15 9 opinii Ekran 6.10" OLED Pamięć RAM 6 GB Procesor 3.46 GHz Aparat 48 Mpix Bateria - Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

iPhone 15 Plus,

Apple iPhone 15 Plus 11 opinii Apple iPhone 15 Plus 11 opinii Ekran 6.70" OLED Pamięć RAM 6 GB Procesor 3.46 GHz Aparat 48 Mpix Bateria - Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

iPhone 16 Pro,

Apple iPhone 16 Pro 15 opinii Apple iPhone 16 Pro 15 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 3582mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

iPhone 16 Pro Max (nasz test).

Apple iPhone 16 Pro Max 18 opinii Apple iPhone 16 Pro Max 18 opinii Ekran 6.90" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 4685mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej