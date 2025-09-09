Apple iPhone 17 - nowe szaty króla

Apple iPhone 17 - podstawowy a wystarczający

Nowy podstawowy iPhone Apple'a to 6,3-ekran z węższymi ramkami i z ProMotion do 120 Hz z przejściem aż do 1 Hz przy Always On Display. Jasność ekranu osiągnęła rekordowe 3000 nitów. Ceramic Shield 2 przynosi 3x lepszą ochronę przed zadrapaniami, a 7-warstwowa powłoka przeciw odblaskom przynosi niespotykaną czytelność w każdych warunkach.

Sercem urządzenia jest 6-rdzeniowy chip Apple A19, z 5-rdzeniową grafiką i o 20% większą wydajnością od poprzednika. Telefon będzie dostępny w 5 wariantach kolorystycznych. Za sprawą ProMotion oglądanie wideo wydłużone zostało o 8 godzin.

Główny aparat ma 48 Mpix, a dodatkowy szerokokątny 12 Mpix. Apple tradycyjnie uzupełnia możliwości zoomu o crop — do 2x bezstratnego zoomu. Selfies dostają Center Stage Front Camera z szerokim kątem widzenia i prawie dwukrotnie większym, kwadratowym sensorem. Dostajemy 4 kompozycje w pionie i poziomie, bez konieczności obracania telefonu.

Apple iPhone 17 0 opinii Apple iPhone 17 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3692mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Apple iPhone Air — najsmuklejszy i najtrwalszy w historii

To zupełnie nowy model w rodzinie Apple, z tytanową, ekstremalnie smukłą obudową (5,6 mm), w 4 subtelnych kolorach i masie zaledwie 165 gramów. Pomimo smukłości, rozmawiamy o niezwykle wytrzymałej konstrukcji, z ceramicznymi powłokami i nowymi rozwiązaniami inżynierskimi — iPhone Air jest ponoć wytrzymalszy od wszystkich poprzedników.

6,5-calowy ekran ma jasność 3000 nitów i ProMotion (do 120 Hz) oraz Ceramic Shield 2 z obu stron obudowy, o 4x mniejszym ryzyku pęknięć.

Sercem jest Apple A19 Pro z 6 rdzeniami CPU (2 wydajnościowe i 4 energooszczędne). Zwiększony o 20% cache pozwolił na znaczną oszczędność energii. 5-rdzeniowe GPU 2-giej generacji i rdzenie AI zamknięte w każdym rdzeniu grafiki zamykają specyfikację.

Do łączności służy chip Apple N1, ze zintegrowanym 5G, WiFi 7 i Bluetooth 6. Aparat jest jeden, ale 48 Mpix z zoomem hybrydowym 2x. Przedni aparat 18 Mpix ma funkcje tego w podstawowym iPhone 17. I uwaga, telefon nie ma szufladki karty SIM — ma tylko eSIM.

Apple iPhone Air 0 opinii Apple iPhone Air 0 opinii Ekran 6.50" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3149mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Zupełnie nowy design wnętrza został przystosowany do maksymalnego wypełnienia akumulatorem. W połączeniu z rozwiązaniami AI Apple obiecuje "cały dzień pracy". Do tego będą nowe akcesoria... z powerbankiem na MagSafe w pierwszej kolejności.

Apple iPhone 17 Pro i 17 Pro Max — jednak jest całkiem ładny

Producent postawił na zupełnie nowy design — pierwszego iPhone'a "unibody", z największą baterią w historii. Sercem są chipy Apple A19 Pro (jak w modelu Air, ale z 6 rdzeniami GPU a nie 5), z systemem rozpraszania ciepła w aluminiowej obudowie. Ceramic Shield 2 i tutaj trafił zarówno na front, jak i na tył urządzenia.

Nowa komora parowa i aluminiowa obudowa oferują aż 20 razy lepsze rozpraszanie ciepła. Dzięki temu producent mógł sobie pozwolić na o aż 40% wyższą wydajność od poprzednika w kontynuowanej, ciągłej pracy.

Tył telefonu jest o 4x bardziej odporny na pęknięcia, a ekran o 3x odporniejszy na zadrapania. Jednocześnie producent zwiększył wielkość akumulatorów, oferując najdłuższy czas pracy w historii... choć to w sumie raptem 2 godziny więcej oglądania wideo, a nie 8 jak w podstawowym modelu.

Apple huknął — mamy najlepszy system aparatów w historii. Składają się na niego nowa, kwadratowa matryca w aparacie selfies (18 Mpix) i wszystkie 3 aparaty z tyłu obudowy w wersji Fusion Cameras z 48 Mpix. Największa nowość to podniesienie możliwości telezoomu, gdzie dostajemy aż 100 mm ogniskową (zoom 4x), a hybrydowo 200 mm (zoom 8x). W kwestii wideo dochodzi ProRES RAW przygotowany we współpracy z BlackMagic, z którego skorzystają głównie specjaliści. Nie, nie ma i tym razem wideo 8K - zabawa kończy się na 4K, ale trzeba przyznać, że porządnym.

Ceny telefonów startują od tych samych wartości co rok temu, nowością jest natomiast wariant 2 TB w przypadku 17 Pro Max.

Apple iPhone 17 Pro 0 opinii Apple iPhone 17 Pro 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3988mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej