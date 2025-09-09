Polska cena Apple iPhone 17 - jest nawet miejscami taniej

Apple iPhone 16 był jednym z tańszych w historii, a jak to wygląda z Apple iPhone 17?

Dla przypomnienia średni kurs dolara amerykańskiego (USD) w relacji do złotówki w sierpniu 2024 roku wynosił około 3,8670 zł za 1 USD. Natomiast w sierpniu 2025 roku średni kurs dolara był — uwaga, jeszcze niższy — wynosił około 3,6559 zł za 1 USD. W teorii więc powinno być nawet jeszcze taniej, w końcu kurs jest o 5,46% korzystniejszy, ale cła na półprzewodniki wprowadzone przez Donalda Trumpa mogły okazać się dodatkową zmienną.

Rok temu premierowe ceny iPhone'ów prezentowały się następująco:

iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max 128 GB 3999 zł 4499 zł 5299 zł - 256 GB 4499 zł 4999 zł 5799 zł 6299 zł 512 GB 5499 zł 5999 zł 6799 zł 7299 zł 1 TB - - 7799 zł 8299 zł Pokaż więcej

W 2025 roku iPhone 16 Plus został zastąpiony wyżej pozycjonowanym iPhone'em 17 Air, więc trudno porównywać ich ceny, zobaczcie jednak sami, jak wypada pozostała gromadka:

iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 128 GB - - - - 256 GB 3999 zł 5299 zł 5799 zł 6299 zł 512 GB 4999 zł 6299 zł 6799 zł 7299 zł 1 TB - 7299 zł 7799 zł 8299 zł 2 TB - - - 10299 zł Pokaż więcej

Jak widzimy, cena podstawowego iPhone'a spadła o aż 500 zł, jeśli uwzględnić, że podstawowy model ma teraz 256 GB pamięci wewnętrznej, a nie 128 GB. iPhone Air startuje od 5299 zł, a więc o zaledwie 300 zł niż zeszłoroczny 16 Plus w wersji 256 GB. Natomiast ceny wariantów 17 Pro i 17 Pro Max są dokładnie takie same jak przed rokiem, z tą różnicą, że wypadł Pro w wersji 128 GB, a za 10299 zł doszedł 17 Pro Max 2 TB.

Trudno ocenić nowe ceny Apple'a inaczej niż pozytywnie. Mamy obniżki / zwiększenie pamięci w podstawowych modelach, a pomimo zawirowań celnych warianty Pro nie zdrożały.

Apple iPhone 17 0 opinii Apple iPhone 17 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3692mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Apple iPhone Air 0 opinii Apple iPhone Air 0 opinii Ekran 6.50" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3149mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 17 Pro 0 opinii Apple iPhone 17 Pro 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3988mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej