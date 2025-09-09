Polska cena Apple iPhone 17 - jest nawet miejscami taniej
W 2024 roku Apple zaskoczył Polaków wyjątkowo niskimi cenami iPhone'ów 16, wynikającymi z niskiego kursu dolara do złotówki. Jak sprawy mają się w przypadku polskich cen serii Apple iPhone 17.
Apple iPhone 16 był jednym z tańszych w historii, a jak to wygląda z Apple iPhone 17?
Dla przypomnienia średni kurs dolara amerykańskiego (USD) w relacji do złotówki w sierpniu 2024 roku wynosił około 3,8670 zł za 1 USD. Natomiast w sierpniu 2025 roku średni kurs dolara był — uwaga, jeszcze niższy — wynosił około 3,6559 zł za 1 USD. W teorii więc powinno być nawet jeszcze taniej, w końcu kurs jest o 5,46% korzystniejszy, ale cła na półprzewodniki wprowadzone przez Donalda Trumpa mogły okazać się dodatkową zmienną.
Rok temu premierowe ceny iPhone'ów prezentowały się następująco:
|iPhone 16
|iPhone 16 Plus
|iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|128 GB
|3999 zł
|4499 zł
|5299 zł
|-
|256 GB
|4499 zł
|4999 zł
|5799 zł
|6299 zł
|512 GB
|5499 zł
|5999 zł
|6799 zł
|7299 zł
|1 TB
|-
|-
|7799 zł
|8299 zł
W 2025 roku iPhone 16 Plus został zastąpiony wyżej pozycjonowanym iPhone'em 17 Air, więc trudno porównywać ich ceny, zobaczcie jednak sami, jak wypada pozostała gromadka:
|iPhone 17
|iPhone Air
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|128 GB
|-
|-
|-
|-
|256 GB
|3999 zł
|5299 zł
|5799 zł
|6299 zł
|512 GB
|4999 zł
|6299 zł
|6799 zł
|7299 zł
|1 TB
|-
|7299 zł
|7799 zł
|8299 zł
|2 TB
|-
|-
|-
|10299 zł
Jak widzimy, cena podstawowego iPhone'a spadła o aż 500 zł, jeśli uwzględnić, że podstawowy model ma teraz 256 GB pamięci wewnętrznej, a nie 128 GB. iPhone Air startuje od 5299 zł, a więc o zaledwie 300 zł niż zeszłoroczny 16 Plus w wersji 256 GB. Natomiast ceny wariantów 17 Pro i 17 Pro Max są dokładnie takie same jak przed rokiem, z tą różnicą, że wypadł Pro w wersji 128 GB, a za 10299 zł doszedł 17 Pro Max 2 TB.
Trudno ocenić nowe ceny Apple'a inaczej niż pozytywnie. Mamy obniżki / zwiększenie pamięci w podstawowych modelach, a pomimo zawirowań celnych warianty Pro nie zdrożały.
Szczegółowe informacje na temat nowych modeli iPhone'ów znajdziecie pod tym adresem. Tutaj piszemy o nowych zegarkach, a w tej wiadomości o Apple AirPods Pro 3.