Apple Watch 11, Watch SE 3 i Watch Ultra 3 są tak dobre, jak nigdy dotąd

Apple Watch Series 11 (w rozmiarach 42 mm i 46 mm) ma cieńszą i lżejszą konstrukcję, a także nowy ekran Ion-X z ceramiczną powłoką, zapewniający dwukrotnie wyższą odporność na zarysowania w porównaniu do poprzednika. Nowy zegarek wyposażony jest układ S10 z 64‑bitowym dwurdzeniowym procesorem oraz w łączność 5G. Dzięki niej użytkownicy mogą odbierać połączenia, wysyłać wiadomości, a nawet korzystać z pomocy służb ratunkowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zdrowotne innowacje obejmują przede wszystkim powiadomienia o nadciśnieniu i przewlekłym wysokim ciśnieniu krwi, które są cichym i często nierozpoznawanym zagrożeniem. Zegarek analizuje dane z optycznego czujnika serca i powiadamia użytkownika, jeśli zaobserwuje oznaki nadciśnienia, dając szansę na wcześniejszą diagnostykę i leczenie. Funkcja ma być dostępna w 150 krajach świata, więc powinna objąć więc także Polskę. Ponadto wprowadzono funkcję Sleep Score, która ocenia jakość snu, podsumowując jego najważniejsze aspekty i pomagając użytkownikom lepiej zrozumieć, jak poprawić regenerację. Wszystkim zarządza system watchOS 26.

Zapowiadany czas pracy na baterii Watcha 11 to 24 godziny. Zegarek obsługuje również szybkie ładowanie, zaledwie 15 minut zapewnia do ośmiu godzin pracy baterii. Koperta wykonana jest z aluminium pochodzącego z recyklingu lub tytanu. Dostępnych jest kilka wariantów kolorystycznych, w tym nowa aluminiowa wersja Space Gray.

Ceny za Apple Watch Series 11 zaczynają się od 399 USD. W Polsce - od 1899 zł.

Apple Watch SE 3

Premiery doczekał się także Apple Watch SE 3, czyli zegarek dla mniej zasobnych fanów marki. Nowa generacja dostępna jest w wersjach 40 mm i 44 mm z kopertą z aluminium w kolorach midnight i starlight. Urządzenie napędza procesor S10, również zostało wyposażone w 5G, otrzymało też nowy wyświetlacz z funkcją Always-On i szkłem Ion-X o czterokrotnie wyższej wytrzymałości na zarysowania niż poprzednia generacja SE. Zegarek oferuje też szybkie ładowanie (do 80% w 45 minut) oraz nowe gesty.

W Apple Watch SE 3 rozbudowano funkcje zdrowotne, dodając m.in. Sleep Score, powiadomienia o bezdechu sennym, szacowanie owulacji oraz pomiar temperatury nadgarstka. Zegarek nadal oferuje podstawowe funkcje zdrowotne, takie jak monitorowanie tętna, cyklu menstruacyjnego czy fitnessowe możliwości z Workout Buddy – inteligentnym trenerem wsparcia treningu.

Apple Watch SE 3 został wyceniony na 249 USD. W Polsce dostępny jest od 1099 zł.

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 – najnowszy, najbardziej zaawansowany smartwatch Apple, debiutuje z imponującymi nowościami dotyczącymi łączności satelitarnej, zdrowia, wydajności oraz funkcji sportowych. Zegarek oferuje największy wyświetlacz w historii Apple Watch – w technologii LTPO3 – aż 42 godziny pracy na baterii (lub 72 godziny w trybie oszczędzania) oraz wsparcie 5G.

Nowością jest wbudowana dwukierunkowa komunikacja satelitarna, dzięki której użytkownicy mogą wysyłać wiadomości tekstowe do służb ratunkowych, kontaktów, a także współdzielić lokalizację w miejscach całkowicie pozbawionych zasięgu sieci komórkowej. Funkcja Emergency SOS działa także bez konieczności posiadania aktywnego planu komórkowego. Dodatkowo Apple Watch Ultra 3 potrafi automatycznie wezwać pomoc w razie wykrycia poważnego wypadku lub upadku, gdy użytkownik jest nieprzytomny i poza zasięgiem sieci.

Tak jak Apple Wacth 11, wyposażony jest w funkcje wykrywania nadciśnienia i zwiększony monitoring snu z funkcją Sleep Score.

Apple Watch Ultra 3 otrzymał ulepszony GPS, nowy Action button z możliwością dostosowania, a także szereg zaawansowanych analiz biegowych i rowerowych. Nowy Workout Buddy, oparty na Apple Intelligence, oferuje nowe funkcje treningowe i motywacyjne, a zoptymalizowany interfejs ułatwia zarządzanie treningami oraz dostęp do muzyki i podcastów.

Wszystkie funkcje zdrowotne i łącznościowe wspierane są przez najnowszą wersję zegarkowego systemu watchOS 26.