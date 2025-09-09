Apple AirPods Pro 3 w końcu zagrają w uszach milionów - co nowego?

Apple AirPods Pro 2 zmieniły rynek

Apple AirPods Pro 2 wyróżniały się w 2022 roku nowym chipem H2, dwukrotnie lepszą aktywną redukcją hałasu od poprzednika oraz możliwością sterowania głośnością gestami. Można je było także ładować przez MagSafe i Apple Watch Charger, a etui posiadające chip U1 umożliwiło łatwiejsze namierzanie w razie zgubienia.

Apple AirPods Pro 2

Chociaż od czasu premiery upłynęły już 3 lata, nadal słuchawki Apple'a uważane są za wyjątkowo dobre w usuwaniu szumu otoczenia, a ich dźwięk, choć pozbawiony niskostratnych kodeków na iPhone'ach, stał się szybko punktem odniesienia we wszelkich testach słuchawek.

Apple AirPods Pro 3 - wyczekiwany następca legendy

Nowe gąbkowe tipy i AI pozwoliły na uzyskanie najlepszego ANC na świecie - 2x skuteczniejszego niż do tej pory. Jednocześnie rozbudowany został tryb transparentny i rozszerzony o tłumaczenie w czasie rzeczywistym otoczenia podczas podróży z wykorzystaniem Apple Intelligence.

Tłumaczone są całe zdania, w naturalny sposób. Na ekranie telefonu może wyświetlać się nasza kwestia przetłumaczona na obcy język, ale jeśli drugi rozmówca też ma AirPodsy zaczyna się prawdziwa magia naturalnej rozmowy bez barier językowych.

Same kapsułki zmniejszyły się i uzyskały nową geometrię, a w zestawie są tipy w aż 5 rozmiarach dla lepszego dopasowania do różnych rodzajów uszu. To także po raz pierwszy słuchawki Apple'a z odpornością na zachlapania IP57.

Kolejną z nowości jest stały pomiar akcji serca bezpośrednio ze słuchawek, pozwalający na lepsze monitorowanie zdrowia i treningów niż do tej pory. Do wyboru mamy aż 50 aktywności sportowych.

Dużo dobrego dzieje się też w kwestii akumulatorów. Teraz słuchawki oferują aż 8 godzin słuchania muzyki z aktywnym ANC i nawet 10 godzin pracy w trybie transparentnym.

Premiera już 19 września — cena bez zmian