iPhone 15 - wideotest. Świetny smartfon z poważnym problemem

iPhone 15 to najtańszy z nowych smartfonów Apple. Czy warto go kupić? I dlaczego pozbawiono go kluczowych funkcji?

iPhone 15 zajmuje specyficzną pozycję w portfolio Apple. Z jednej strony stara się być pełnoprawnym smartfonem premium, wartym blisko 5000 zł, a z drugiej musi zostawić miejsce dla jeszcze droższego, jeszcze bardziej luksusowego iPhone'a 15 Pro.

Apple iPhone 15 - wideorecenzja

Co to oznacza w praktyce? Odpowiedź może być tylko jedna: kompromis (czyli ulubione słowo klientów wydających na smartfona równowartość swojej wypłaty). Na pokładzie iPhone'a 15 znajdziemy więc m.in. zeszłoroczny procesor Apple A16 Bionic i wyświetlacz OLED o odświeżaniu 60 Hz. Jedno i drugie w teorii powinno dyskwalifikować telefon z rywalizacji w segmencie premium.

A jednak z jakiegoś powodu gigant z Cupertino czuje się na tyle pewnie, by sprzedawać iPhone'a 15 w cenach startujących od 4699 zł. Więc jak to w końcu jest - dostajemy prawdziwego flagowca czy wybrakowany produkt dla frajerów? Obejrzyjcie naszą recenzję i przekonajcie się sami!

Chętnie poczytamy też Wasze opinie o iPhone'ie 15. Jak myślicie, warto go kupić? A może lepiej wybrać inny telefon w tej cenie? Koniecznie napiszcie w komentarzach!

Zobacz: iPhone 15 – bieda edition dla biednych ludzi? (test)

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne