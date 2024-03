ADATA pokazała nowe podzespoły komputerowe. Ma być tanio

Do portfolio gamingowej marki XPG trafiają nowe zasilacze oraz wentylatory komputerowe. Mają one łączyć dobrą specyfikację z przystępnymi cenami.

ADATA to producent sprzętu komputerowego, który kojarzony jest głównie z wydajnymi SSD oraz pamięciami RAM. Do Tajwańczyków należy jednak również marka XPG skierowana do graczy. A tutaj już mowa dodatkowo o laptopach, peryferiach, zasilaczach, chłodzeniach i wielu innych akcesoriach.

Nowe zasilacze XPG oferują certyfikat 80 PLUS Gold

A tak się składa, że portfolio XPG rozszerzy się niedługo o trzy nowe produkty. Mowa o zasilaczach oraz wentylatorach. Ich cechą szczególną ma być dobry stosunek ceny do funkcjonalności.

XPG Core Reactgor II VE to seria w pełni modularnych zasilaczy ATX o mocy 650, 750 oraz 850 W. Wewnątrz znajdziemy pojedyncze linie +12 V, przetwornice DC-DC oraz szereg zabezpieczeń. Całość spełniająca standardy ATX 3.1, wyposażona w przewody 12VHPWR oraz z certyfikatem sprawności 80 PLUS Gold.

Jak sama nazwa wskazuje (VE - Value Edition) głównym celem było zaoferowanie niższej ceny. To stąd niższy zakres mocy niż w wersji podstawowej. Prócz tego producent nie wspomina już o japońskich kondensatorach, masa PSU jest nieco niższa, a gwarancja producenta została skrócona z 10 do 7 lat.

Tajwańczycy zapowiedzieli też wprowadzenie do sprzedaży prezentowanych jakiś czas temu wentylatorów z serii XPG Vento 120 ARGB PWM. Pracują one z prędkością do 1850 RPM, przy wydajności do 50 CFM, ciśnieniu powietrza do 1,5 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 24 dB(A). To dość przeciętne wartości.

Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna, w obu przypadkach dostajemy kolorowe podświetlenie. Na rynek trafi też wariant "R", czyli z odwróconą cyrkulacją powietrza (tył->przód). Niestety sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone, ale konkurencja jest spora, a więc cena nie powinna być wygórowana.

Źródło zdjęć: ADATA/XPG

Źródło tekstu: oprac. własne