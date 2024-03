AMD Granite Ridge jest już w drodze. Znamy szczegóły

Nowe i wydajne procesory AMD do komputerów stacjonarnych pojawią się jeszcze w tym roku. Mowa o układach na bazie najnowsze architektury AMD Zen5.

Pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku pod koniec 2022 roku. Nikogo więc nie powinno dziwić, że wielu entuzjastów czeka już na nowe układy od Czerwonych. Zwłaszcza, gdy Intel co roku odświeża swoją ofertę. Na szczęście AMD pracuje już pocie czoła nad kolejną generacją.

Nowe procesory AMD będą miały TDP do 170 W

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat rodziny AMD Granite Ridge, a pochodzą one z manifestu przewozowego. Mowa o procesorach na bazie architektury AMD Zen5, które będą obsługiwane przez dotychczasowe płyty główne wyposażone w gniazdo AMD AM5.

Na światło dzienne wypłynęły dwie jednostki z wewnętrznym oznaczeniem OPN "100-000001290-21" oraz "100-000001404-21". Jest to kolejno 6-rdzeniowy CPU z TDP 105 W oraz 8-rdzeniowy CPU z TDP 170 W. Co ciekawe AMD korzysta tutaj z przynajmniej dwóch różnych steppingów - A0 i B0.

Niestety na razie brak dodatkowych informacji. Fakt, że procesory są już "w ruchu" każe sugerować, iż więcej dowiemy się podczas targów Computex 2024, które będą odbywały się na początku czerwca na Tajwanie. Tym samym przewidywana data premiery to trzeci lub czwarty kwartał tego.

W porównaniu do mobilnych układów APU, AMD Granite Ridge zaoferuje prawdopodobnie starszą architekturę dla zintegrowanych układów graficznych. Jeśli znowu będzie to AMD RDNA2 to iGPU posłuży głównie do przeglądania internetu oraz oglądania filmów i seriali, o graniu w gry można zapomnieć.

