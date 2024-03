MSI prezentuje ogromne, ciche i diabelnie wydajne SSD

Tajwański gigant na rynku podzespołów PC pokazał nowe SSD. Najnowsza propozycja MSI oferuje topową wydajność i pasywne, ciche chłodzenie.

Pod koniec 2021 roku na rynku debiutowała rodzina procesorów Intel Alder Lake-S oraz płyt głównych z gniazdem LGA 1700. To właśnie wtedy Niebiescy wprowadzili pod domowe strzechy obsługę nowych standardów takich jak pamięci RAM DDR5 czy interfejs PCI Express 5.0.

MSI Spatium M580 Frozr oferuje wydajność do 14,6 GB/s

Oczywiście na ich popularyzację trzeba było poczekać, a dopiero od ubiegłego roku można mówić o sensownej dostępności SSD PCIe 5.0. A tak się składa, że MSI rozszerzyło swoją ofertę o wyjątkowo wydajny model.

MSI Spatium M580 Frozr to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na kontroler Phison E26 oraz 232-warstwowe kości 3D TLC NAND od Microna. Całość dopełnia bufor DRAM i pamięć podręczna SLC.

Deklarowana wydajność ma sięgać do 14 600 MB/s dla odczytu i do 12 700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Mowa więc o topowych wartościach, z którymi na chwilę obecną może się równać tylko Crucial T705.

To co wyróżnia ofertę Tajwańczyków na tle konkurencji to całkowicie pasywny układ chłodzenia. Mowa o ogromnym aluminiowym radiatorze i trzech rurkach cieplnych, całość ma wymiary 72 x 24 x 94 mm. Cisza okupiona będzie więc problemami z kompatybilnością na niektórych płytach głównych.

MSI Spatium M580 Frozr trafi do sprzedaży w trzech wariantach pojemności - 1, 2 oraz 4 TB. Wszystkie z nich objęte 6-letnią gwarancją z limitem zapisanych danych. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale śmiało można zakładać, że będzie bardzo drogo.

Źródło zdjęć: Akiba PC

Źródło tekstu: MSI, oprac. własne