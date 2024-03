To jedna z najtańszych obudów na rynku. Ma asa w rękawie

Składasz nowy zestaw komputerowy? Masz ograniczony budżet, ale zależy Ci na nowych rozwiązaniach? Nie ma problemu! Z pomocą przychodzi Natec.

W obecnych czasach nie każdy może sobie pozwolić na kupowanie drogiej elektroniki. Na szczęście na polskim rynku nadal są firmy, które oferują sprzęty z dobrym stosunkiem ceny co funkcjonalności. Dzisiaj pochylimy się nad nowością w ofercie polskiej marki Natec.

To idealna obudowa do komputera biurowego

Natec Helix USB-C to niewielka obudowa o wymiarach 366 x 180 x 390 milimetrów i masie 2,73 kilograma. Wykonano ją ze stali oraz tworzyw sztucznych. W środku zmieszczą się płyty w formacie Micro ATX oraz Mini ITX; chłodzenia procesora o wysokości do 148 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 330 milimetrów.

W przypadku nośników danych mowa o trzech miejscach 3,5" oraz pięciu 2,5". Natec udostępnia również jedną zatokę 5,25". Maksymalnie wjedzie tutaj do trzech wentylatorów - 120-milimetrowy na przodzie i boku oraz 80-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie dostajemy mniejszą jednostkę.

To co wyróżnia opisywaną obudowę na tle konkurencji to rozbudowany i nowoczesny panel I/O. Jest to zdecydowanie rzadkość w tym segmencie cenowym. Wyposażono go USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 2.0, dwa złącza audio oraz przycisk Power i Reset.

Obudowa Natec Helix USB-C dostępna jest już w sprzedaży w sugerowanej cenie 129 złotych. Nie jest to sprzęt dla entuzjastów, ale osoby składające PC do internetu, pracy biurowej czy taniego grania będą zadowolone.

Źródło zdjęć: Natec

Źródło tekstu: oprac. własne