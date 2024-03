Chiny nie potrzebują Europy. Rozwój i tak będzie trwał

Xi Jinping dał jasny znak światu, że Chiny poradzą sobie bez dostępu do zachodnich maszyn. Rzeczywistość może być jednak brutalniejsza, przynajmniej początkowo.

Na rynku mamy wielu różnych producentów półprzewodników, a największe i najnowocześniejsze firmy to TSMC (Tajwan), Samsung (Korea Południowa) oraz Intel (USA). Wszystkie z nich korzystają jednak z zaawansowanych maszyn EUV jednego producent - ASML, który pochodzi z Europy.

Chiny próbują robić dobrą minę do złej gry

Amerykanom udało się jednak jakiś czas temu przekonać Holendrów do nałożenia na Chińczyków "kontroli eksportowych". Innymi słowy odcięcia Chin od maszyn ASML. Wszystko w celu ograniczenia możliwości na rynku układów do pracy z AI, które mogłyby zostać wykorzystane w celach wojskowych.

Jak donosi Associated Press, Xi Jinping oraz Mark Rutte spotkali się oficjalnie w tej sprawie. To właśnie wtedy sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin powiedział podobno premierowi Królestwa Niderlandów, że "próby ograniczenia dostępu Chin do technologii nie powstrzymają rozwoju naszego kraju".

W rzeczywistości jest to mocny cios dla chińskich firm takich jak SMIC czy YMTC. Oczywiście Chińczycy dysponują już pewną pulą maszyn EUV, ale brak możliwości nabycia kolejnych ogranicza ich moce produkcyjne i mocno spowalnia rozwój nowych litografii. Nie wspominając o ewentualnych awariach w przyszłości.

Chiny bardzo potrzebują rodzimego sprzętu litograficznego i są czynione ku temu pewne postępy. Wspomnieć można chociażby SMEE (Shanghai Micro Electronics Equipment), które w zeszłym roku wprowadziło swoje pierwsze sprzęty obsługujące 28 nm. Nie jest jednak jasne czy Chińczycy mogą produkować takie maszyny w dużych ilościach. Dodatkowo to na chwilę obecną już mocno przestarzała technologia.

Maszyny ASML pozwalają na pracę w litografii 14 nm i nowszej. TSMC na ich bazie oferuje proces produkcji 7 i 4 nm. Co prawda współpraca SMIC i Huawei zaowocowała układami 7 nm do smartfonów, a firmy zapowiedziały prace nad chipami w 5 nm, ale wszystko to opiera się na posiadanym już sprzęcie DUV od Holendrów.

