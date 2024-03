Cooler Master TD500 MAX, czyli propozycja dla leniwych

Cooler Master postanowił wyciągnąć pomocną dłoń do osób, które chcą zacząć swoją przygodę ze składaniem PC. Mowa o zestawie Cooler Master TD500 MAX.

Chociaż z perspektywy entuzjastów PC złożenie nowego komputera należy do zadań prostych i przyjemnych, to dla wielu osób nadal stanowi to problem. Od skompletowania pasujących do siebie części, aż po montaż konkretnych podzespołów. To właśnie dlatego taką popularnością cieszą się "gotowce", laptopy oraz konsole.

Cooler Master wycenił swój zestaw na 1970 złotych

Wygląda jednak na to, że firma Cooler Master postanowiła zaoferować złoty środek. Ich najnowszy produkt wymaga nieco manualnej pracy, ale eliminuje część żmudnej selekcji i montażu podzespołów.

Cooler Master TD500 MAX to zestaw składający się z obudowy, chłodzenia procesora typu AiO oraz zasilacza. Konstrukcja o wymiarach 500 x 210 x 499 milimetrów pomieści płyty główne ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; karty graficzne o długości do 380 milimetrów oraz zasilacze ATX o długości do 200 milimetrów.

Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" oraz trzy miejsca 2,5". Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na froncie i górze oraz jeden mniejszy z tyłu. Fabrycznie dostajemy jedno "śmigło" Cooler Master CF120 ARGB LED.

Gotowy zestaw chłodzenia wodnego to Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ARGB. Wspiera on gniazda Intel LGA 1700, LGA1200, LGA115x oraz AMD AM5, AM4. Chłodnica wyposażona w ciche wentylatory Mobius 120P ARGB zamontowana została z przodu obudowy. Bloko-pompka oferuje kolorowe podświetlenie.

Na koniec zostaje nam w pełni modularny zasilacz Cooler Master GX II Gold o mocy 850 W. Jest to rozwiązanie obsługujące najnowsze standardy takie jak ATX 3.0, które wyposażono w kątowy przewód 12VHPWR dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 i nowszych. Całość dopełnia certyfikat 80 PLUS Gold.

Zestaw Cooler Master TD500 MAX trafi do sprzedaży w wersji kolorystycznej Gun Metal. Sugerowana cena w Polsce to 1970 złotych. To sporo, ale niewiele więcej niż kupując części oddzielnie. A wygoda zawsze kosztuje.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne