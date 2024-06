Atak na giganta branży rozrywkowej. Wyciekły dane klientów

Ticketmaster (Live Nation) gigant branży rozywkowej padł ofiarą cyberataku. Z firmy wykradzione zostały dane ponad 500 milionów klientów. Jak do tego doszło? Dochodzenie w sprawie trwa.

Ticketmaster, który w 2010 roku połączył się z Live Nation, to światowy gigant, zajmujący się sprzedażą biletów na koncerty i inne wydarzenia rozrywkowe. Stał się ofiarą poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Amerykański gigant branży rozrywkowej poinformował, że prowadzi dochodzenie w tej kwestii.

20 maja doszłom do "nieautoryzowanej aktywności" w bazie danych Ticketmaster. Wykradzione zostały informacje dostępowe pracownika zewnętrznego dostawcy usług w chmurze, firmy Snowflake. Incydent dotknął ponad 500 milionów klientów. Hakerzy nie są anonimowi, to członkowie grupy cyberprzestępczej - ShinyHunters. Grupa ta znana jest już z wcześniejszych działań przeciwko dużym korporacjom.

Wykradzione pliki, trafiły do dark webu i zawierają pełne informacje osobowe użytkowników - imiona, adres e-mail, numery telefonów oraz szczegóły odnośnie zakupionych biletów. Według doniesień, hakerzy żądają okupu około 500 000 dolarów.

Ticketmaster od razu podjął stosowne kroki prawne, w celu zminimalizowania ryzyka dla swoim klientów i powiadomił odpowiednie organy ścigania. Śledztwo jest w toku, a firma apeluje do klientów o zachowanie czujności i monitorowanie swoich kont.

W dniu 20 maja 2024 r. spółka Live Nation Entertainment, Inc. („Firma” lub „my”) zidentyfikowała nieautoryzowane działania w środowisku baz danych w chmurze strony trzeciej zawierającej dane Spółki (głównie jej spółki zależnej Ticketmaster LLC) i wszczęła dochodzenie wraz z przedstawicielami branży – wiodących śledczych, aby zrozumieli, co się stało. 27 maja 2024 r. ugrupowanie stwarzające zagrożenie przestępcze zaoferowało do sprzedaży rzekomo dane użytkowników firmy. Pracujemy nad ograniczeniem ryzyka dla naszych użytkowników, powiadomiliśmy o tym organy ścigania i współpracujemy z nimi.