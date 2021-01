Ticketmaster hakował konkurencję - teraz musi zapłacić karę

Firma Ticketmaster, światowy gigant zajmujący dystrybucją biletów na koncerty i wydarzenia rozrywkowe, musi zapłacić 10 milionów dolarów kary po tym, jak została przyłapana na hakowaniu systemów i kradzieży poufnych informacji jednego ze swoich konkurentów.

Jak wynika z treści ugody opublikowanej przez amerykański Departament Sprawiedliwości, cała sytuacja miała mieć swój początek w 2013 roku, kiedy firma Ticketmaster zatrudniła byłego pracownika jednego ze swoich rywali (prawdopodobnie mowa o firmie Songkick, choć oficjalny dokument tej informacji nie zawiera). Miał on przekazać nowym pracodawcom szereg poufnych danych, w tym m.in. dane dostępowe do indywidualnych stron artystów, poświadczenia do wewnętrznych systemów oraz dane finansowe swojej poprzedniej firmy.

Z pomocą pozyskanych w ten sposób haseł przedstawiciele Ticketmaster mieli włamywać się do systemów konkurenta, a następnie wykorzystywać wykradzione dane podczas rozmów handlowych z potencjalnymi klientami. Według ustaleń Departamentu Sprawiedliwości proceder trwał do 2015 roku.

W toku śledztwa firmie Ticketmaster postawiono pięć zarzutów, w tym włamania do komputera i oszustwa telekomunikacyjnego. Sprawa zakończyła się ugodą, na mocy której firma zgodziła się zapłacić 10 milionów dolarów kary.

Źródło zdjęć: Unsplash

Źródło tekstu: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, ZDNet