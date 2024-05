Plaga biletów widmo. Ty płacisz, a sprzedawca znika z kasą

Jakie wydarzenia napędzają największe fałszerstwa w 2024 roku? Możecie być zdziwieni, ale są to fałszywe bilety na Igrzyska Olimpijskie oraz na koncert Taylor Swift. W obu przypadkach oszuści mają używanie.

UK Finance wydało nawet specjalne ostrzeżenie, aby kupujący bilety na Igrzyska Olimpijskie oraz na koncerty Taylor Swift mieli się na baczności oraz wykazali się szczególną ostrożnością.

Oszustwa zakupowe - liczby mogą przerażać

W zeszłym roku, oszustwa związane z zakupami biletów osiągnęły nowy rekord. Jak wynika z rocznego raportu grupy lobby bankowego, ogółem przestępcy ukradli 1,17 miliarda funtów. Co prawda, jest to trochę mniej niż w 2022 roku, co jest nieco bardziej optymistyczne i zapowiada zmiany na lepsze. W 2023 roku konsumenci stracili jednak 86 milionów funtów tylko na samych oszustwach zakupowych. Jednym słowem zapłacili za coś, czego nigdy nie otrzymali. Oficjalnie odnotowano 156 000 przypadków takich oszustw.

UK Finance twierdzi jednak, że w dalszym ciągu używanie platform internetowych naraża ludzi na oszustwa. Urząd zaapelował do firm technologicznych, aby te podjęły więcej wysiłków w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Każdego roku obserwujemy zmianę w cyklu oszustw. Olimpiada i Taylor Swift to dwa największe przykłady tego roku.

- powiedział Ben Donaldson, dyrektor ds. przestępczości gospodarczej w UK Finance.

Według informacji Lloyds Bank, w samym kwietniu fani Taylor Swift stracili łącznie 1 milion funtów na oszukańczej sprzedaży biletów przez internet. Przypomnijmy, że trasa koncertowa piosenkarki rusza w lipcu. Najczęściej oszuści przekonywali ofiary do płacenia za bilety przelewem bankowym, omijając oficjalną stronę wydarzenia.

Bilety na duże wydarzenia, takie jak Igrzyska Olimpijskie, Euro 2024, koncerty szybko się wyprzedają. Ludzie często szukają w internecie lepszych ofert, aby nie przegapić zakupu. Przestępcy wykorzystują to jako okazję do nakłonienia do zakupu biletów, które nie istnieją, albo są fałszywe.

- mówi Andy McDonald z UK Finance.

W październiku mają wejść nowe przepisy, które mówią, że brytyjscy dostawcy usług płatniczych będą w większości przypadków musieli zwrócić pieniądze klientom, którzy padli ofiarą usług płatniczych.

Kilka prostych porad, aby uniknąć oszustwa

Kupuj bilety wyłącznie z oficjalnej strony wydarzenia Google nie zawsze jest najlepszym miejscem do wyszukiwania. Nieautoryzowani sprzedawcy mogą dostać się na górę wyników wyszukiwań za pomocą reklam. Zwróć uwagę na logo STAR, co oznacza że sprzedawca jest autoryzowany i należy do Stowarzyszenia Agentów i Sprzedawców Biletowych. Unikaj płacenia przelewem, jeśli kupujesz od nieznanych sprzedawców. Karta kredytowa lub usługi typu PayPal dają większą szansę odzyskania pieniędzy. Uważaj na maile, SMS-y i reklamy z podejrzanie atrakcyjnymi cenami na wydarzenia, które do tanich nie należą.

Zobacz: Polacy znów nabijani w butelkę. Chodzi o bilety

Zobacz: Fikcyjnymi sklepami z elektroniką oszukali 579 osób

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Brian Friedman / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com