Kupowałeś tam? Oszukali 579 osób

Policjanci z wydziału kryminalnego nowomiejskiej komendy Policji trafili na ślad oszustów. Ci zakładali fikcyjne sklepy internetowe, na których oszukali Polaków na ponad milion złotych.

Historia miała swój początek w 2022 roku. Wtedy to do policji w Nowym Mieście Lubawskim zgłosił się mężczyzna, który zakupił drona w jednym ze sklepów internetowych, ale został oszukany. Wyjaśnieniem sprawy zajęli się nowomiejscy policjanci z wydziału kryminalnego, którzy ustalili, że sklep zarejestrowany jest na jednego z mieszkańców Elbląga.

Fikcyjny sklep internetowy

Szybko okazało się, że pojedynczy sklep internetowy to zaledwie wierzchołek góry lodowej. W całe oszustwo zamieszanych było kilka osób, które uruchomiły kilkanaście serwisów e-commerce, aby zmaksymalizować swoje zyski.

W sumie oszustw dokonało 5 osób. Czterem postawiono zarzut oszustwa w stosunku do mienia i zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Piąta osoba usłyszała zarzut prania brudnych pieniędzy. W jej przypadku zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Jej grozi maksymalnie 8 lat więzienia.

W sumie w sprawie poszkodowanych zostało 579 osób na łączną kwotę ponad miliona złotych. W sumie powstało aż kilkanaście różnych, fikcyjnych sklepów, które służyło oskarżonym do oszukiwania klientów. Działały one na terenie całej Polski, więc część wątków wyłączono do prowadzenia odrębnego postępowania. Nim zajmie się Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Elbląg24, oprac. własne