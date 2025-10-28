Zmiana w zarządzie Play. Jest nowy szef marketingu

Zmiana w zarządzie Play

Przed nami ważna zmiana kadrowa w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce. 1 listopada stery działalności komercyjnej Play przejmie Paweł Galej. Nowy członek zarządu to menedżer z dużym doświadczeniem w sprzedaży, marketingu i strategii. Pracował zarówno w Polsce, jak i za granicą. Swoje kompetencje budował między innymi jako Chief Commercial Officer w Orange Slovensko, wcześniej także w Orange Polska oraz Cyfrowym Polsacie.

Doświadczony menedżer w kluczowym momencie

Paweł Galej przejmuje obowiązki od Mikkela Noesgaarda, dotychczasowego Chief Marketing Officera. Mikkel zdecydował się wrócić do rodzinnego kraju. Formalnie pozostanie w Play do końca października 2025 roku. Od 2019 roku fioletowa firma z sukcesem rozwijała się właśnie pod jego kierownictwem.

Nowa rotacja kadrowa następuje w momencie, gdy Play umacnia swoją pozycję jako konwergentny lider rynku. Operator chwali się, że oferuje pełne spektrum usług – od mobilnych, przez szybki Internet stacjonarny i telewizję, aż po rozwiązania dla biznesu.

Paweł Galej, nowy CCO Play

Z radością witam na pokładzie Play Pawła Galeja. Jego doświadczenie, kompetencje i nowa energia będą istotnym wsparciem w konsekwentnym umacnianiu naszej pozycji na rynku. Jednocześnie serdecznie dziękuję Mikkelowi Noesgaardowi, który wniósł ogromny wkład w rozwój firmy przez ostatnich sześć lat. Życzymy Mikkelowi wielu sukcesów w przyszłości, a Pawłowi powodzenia w nowej roli. Ken Campbell, CEO Play