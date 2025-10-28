Wiadomości

Zmiana w zarządzie Play. Jest nowy szef marketingu

Play ma nowego członka zarządu. Paweł Galej od przyszłego miesiąca obejmie stanowisko Chief Commercial Officera (CCO). Zastępuje Mikkela Noesgaarda, który odchodzi po sześciu latach pracy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:55
2
Zmiana w zarządzie Play

Przed nami ważna zmiana kadrowa w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce. 1 listopada stery działalności komercyjnej Play przejmie Paweł Galej. Nowy członek zarządu to menedżer z dużym doświadczeniem w sprzedaży, marketingu i strategii. Pracował zarówno w Polsce, jak i za granicą. Swoje kompetencje budował między innymi jako Chief Commercial Officer w Orange Slovensko, wcześniej także w Orange Polska oraz Cyfrowym Polsacie.

Doświadczony menedżer w kluczowym momencie

Paweł Galej przejmuje obowiązki od Mikkela Noesgaarda, dotychczasowego Chief Marketing Officera. Mikkel zdecydował się wrócić do rodzinnego kraju. Formalnie pozostanie w Play do końca października 2025 roku. Od 2019 roku fioletowa firma z sukcesem rozwijała się właśnie pod jego kierownictwem.

Nowa rotacja kadrowa następuje w momencie, gdy Play umacnia swoją pozycję jako konwergentny lider rynku. Operator chwali się, że oferuje pełne spektrum usług – od mobilnych, przez szybki Internet stacjonarny i telewizję, aż po rozwiązania dla biznesu.

Paweł Galej, nowy CCO Play

Z radością witam na pokładzie Play Pawła Galeja. Jego doświadczenie, kompetencje i nowa energia będą istotnym wsparciem w konsekwentnym umacnianiu naszej pozycji na rynku. Jednocześnie serdecznie dziękuję Mikkelowi Noesgaardowi, który wniósł ogromny wkład w rozwój firmy przez ostatnich sześć lat. Życzymy Mikkelowi wielu sukcesów w przyszłości, a Pawłowi powodzenia w nowej roli.

Ken Campbell, CEO Play

Nowy CCO Play będzie nadzorował całą strategię komercyjną firmy, dbając o każdy aspekt jej działalności.

