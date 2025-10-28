Widzisz ikonkę 5G w telefonie? Nie ciesz się, to wciąż może być LTE

Badania przeprowadzone przez grupę Policy Tracker na zlecenie BBC pokazują, że niemal 40% czasu, gdy smartfon użytkownika wyświetla symbol 5G, w rzeczywistości korzysta z sieci 4G LTE. Oznacza to, że wielu abonentów sądzi, iż korzysta z ultraszybkiej łączności piątej generacji, podczas gdy ich telefon wciąż przesyła dane przez starszą infrastrukturę.

BBC wyjaśnia, że powodem tego zjawiska jest sposób, w jaki operatorzy definiują połączenia 5G. Symbol na ekranie telefonu wskazuje jedynie obecność sygnału 5G w okolicy, ale nie gwarantuje, że urządzenie rzeczywiście z niego korzysta. W praktyce transmisja danych często odbywa się w sieci LTE, co skutkuje niższą prędkością pobierania i większym opóźnieniem, nawet w dużych miastach. Nawet po uruchomieniu standardu 5G Standalone (5G SA), czyli wersji działającej niezależnie od sieci LTE, smartfon może wciąż automatycznie przełączać się na 4G w miejscach o słabszym zasięgu.

Organizacja Mobile UK, zrzeszająca największych brytyjskich operatorów, potwierdziła, że ikonka 5G oznacza jedynie obecność sieci 5G w danym obszarze, a niekoniecznie aktywne połączenie. Sieci mają dynamicznie kierować klientów do najlepszej dostępnej technologii, zależnie od siły sygnału i warunków.

W Polsce ikona 5G też może nic nie znaczyć

Problem opisany przez BBC dotyczy również Polski. Sieci komórkowe naszych operatorów wciąż korzystają głównie z wariantu 5G NSA (Non-Standalone), który do działania wymaga warstwy 4G LTE, zwłaszcza w zakresie sygnalizacji i zarządzania połączeniami. Oznacza to, że mimo widocznej ikonki 5G znaczna część przesyłu danych wciąż odbywa się w sieci czwartej generacji.