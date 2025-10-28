Widzisz ikonkę 5G w telefonie? Nie ciesz się, to wciąż może być LTE
Masz telefon 5G i ikonkę nowego standardu na górnej belce? To jeszcze nie znaczy, że korzystasz z sieci piątej generacji. Nowe testy, przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że w użyciu bardzo często jest LTE. Problem dotyczy także Polski.
Badania przeprowadzone przez grupę Policy Tracker na zlecenie BBC pokazują, że niemal 40% czasu, gdy smartfon użytkownika wyświetla symbol 5G, w rzeczywistości korzysta z sieci 4G LTE. Oznacza to, że wielu abonentów sądzi, iż korzysta z ultraszybkiej łączności piątej generacji, podczas gdy ich telefon wciąż przesyła dane przez starszą infrastrukturę.
BBC wyjaśnia, że powodem tego zjawiska jest sposób, w jaki operatorzy definiują połączenia 5G. Symbol na ekranie telefonu wskazuje jedynie obecność sygnału 5G w okolicy, ale nie gwarantuje, że urządzenie rzeczywiście z niego korzysta. W praktyce transmisja danych często odbywa się w sieci LTE, co skutkuje niższą prędkością pobierania i większym opóźnieniem, nawet w dużych miastach. Nawet po uruchomieniu standardu 5G Standalone (5G SA), czyli wersji działającej niezależnie od sieci LTE, smartfon może wciąż automatycznie przełączać się na 4G w miejscach o słabszym zasięgu.
Organizacja Mobile UK, zrzeszająca największych brytyjskich operatorów, potwierdziła, że ikonka 5G oznacza jedynie obecność sieci 5G w danym obszarze, a niekoniecznie aktywne połączenie. Sieci mają dynamicznie kierować klientów do najlepszej dostępnej technologii, zależnie od siły sygnału i warunków.
W Polsce ikona 5G też może nic nie znaczyć
Problem opisany przez BBC dotyczy również Polski. Sieci komórkowe naszych operatorów wciąż korzystają głównie z wariantu 5G NSA (Non-Standalone), który do działania wymaga warstwy 4G LTE, zwłaszcza w zakresie sygnalizacji i zarządzania połączeniami. Oznacza to, że mimo widocznej ikonki 5G znaczna część przesyłu danych wciąż odbywa się w sieci czwartej generacji.
Ten problem był szczególnie zauważalny, gdy w Polsce nie działały jeszcze sieci 5G w paśmie C (3,6 GHz), a operatorzy oferowali wyłącznie 5G w paśmie 2100 MHz w technologii DSS (Dynamic Spectrum Sharing), czyli współdzielenia tego samego pasma przez 5G i 4G. W takich połączeniach ikona 5G mogła się wyświetlać nawet wtedy, gdy telefon nie był w ogóle zdolny do połączenia z 5G ze względu na programowe wymogi operatorów i konieczność przystosowania konkretnego urządzenia do ustawień danej sieci.