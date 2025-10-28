Netia skróciła drogę do chmury. Jest taniej i szybciej

Polska chmura Google bez okrężnych dróg

Do tej pory polski biznes musiał często korzystać z połączeń prowadzących przez odległe regiony, co wydłużało czas przesyłu danych i generowało dodatkowe koszty. Netia rozwiązała ten problem, tworząc bezpośredni styk ze swoją usługą Cloud Tunnel a regionem Google Cloud europe-central2 w Warszawie.

Operator zaprojektował połączenie w oparciu o dwie niezależne drogi fizyczne. To zabezpieczenie gwarantuje ciągłość pracy nawet w przypadku awarii jednego z łączy. Firmy zyskują w ten sposób redundancję i pewność, że ich systemy działają bez przerw.

Mniej milisekund, więcej możliwości

Bezpośredni dostęp do warszawskiego centrum danych Google skraca drogę pakietów danych do minimum. Dla aplikacji wymagających natychmiastowej reakcji każda milisekunda ma znaczenie. Chodzi o systemy analityczne, narzędzia AI czy rozwiązania do przetwarzania wielkich zbiorów danych.

Netia Cloud Tunnel umożliwia teraz zestawienie gwarantowanego pasma między lokalną infrastrukturą firmy a zasobami w chmurze Google. Jak zapewnia operator, przedsiębiorstwa mogą dzięki temu precyzyjnie planować wydajność swoich aplikacji bez obaw o zmienną jakość połączenia internetowego.

Współpraca strategiczna w tle

Status partnera Google Cloud Interconnect to efekt szerszej współpracy między Grupą Polsat Plus, do której należy Netia, a Google Cloud Polska. Porozumienie zawarte w październiku 2023 roku obejmuje projekty z zakresu cyfrowej transformacji i sztucznej inteligencji.

Uzyskanie statusu Google Cloud Interconnect Partner to kolejny krok w rozwoju naszej strategicznej współpracy w Google Cloud oraz zwiększania atrakcyjności naszej oferty dla firm budujących środowiska rozproszone, hybrydowe i multicloud. Bezpośredni styk z warszawskim regionem Google Cloud pozwala naszym klientom osiągnąć jeszcze wyższą jakość i szybkość transmisji, a także znacząco obniżyć koszty dostępu do chmury. Maciej Maciejewski, Starszy Kierownik Produktu ICT w Netii

Współpraca obejmuje także nietypowe obszary. Grupa Polsat Plus i Google Cloud podpisały pierwszą w Polsce umowę zakupu energii z farmy wiatrowej. To część działań związanych z zieloną transformacją energetyczną infrastruktury chmurowej.

Dla kogo to rozwiązanie?

Netia kieruje swoją ofertę Cloud Tunnel przede wszystkim do firm z segmentu B2B. Klienci biznesowi od lat korzystali z tej usługi dla dostępu do różnych chmur publicznych, teraz operator rozszerzył możliwości o optymalne połączenie z Google Cloud.