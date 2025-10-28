Europa nie chce być widzem. Rusza wielki projekt satelitarny

Coś w końcu ruszyło w Europie. Zaraz po tym, jak SpaceX wysłał w kosmos dziesięciotysięcznego satelitę Starlink, europejskie giganci technologii kosmicznej się obudzili. Firmy Airbus, Thales i Leonardo postanowiły wreszcie działać.

O co chodzi? O fuzję wartą 11,6 miliarda dolarów. Trzy firmy chcą połączyć swoje dywizje satelitarne i stworzyć jedną potężną korporację. Ma ona być w stanie konkurować ze SpaceX, Amazon Kuiper czy chińskimi sieciami LEO. Projekt nosi nazwę "Bromo". Brzmi dziwnie, ale to poważny plan.

Nowy gracz na orbicie

Nowa firma miałaby mieć siedzibę we Francji. Póki co negocjacje trwają, z problemami dotyczącymi na przykład podziału udziałów i stanowisk. Francja, Niemcy i Włochy popierają jednak ten projekt. Wiele wskazuje na to, że coś z tego będzie.

Po co to Europie? Żeby satelity były tańsze i szybciej dało się je produkować. Europa musi mieć silną pozycję na światowym rynku kosmicznym. Bez tego przegra konkurencję na lata.

Europa musi nadrobić zaległości

Musimy przyznać sobie, że Europa traciła w ostatnich latach. Nie ma swojego Facebooka, nie ma potężnej sztucznej inteligencji, a europejskie samochody elektryczne też się nie wyróżniają na tle konkurencji. Szczególnie tej chińskiej.

Satelity to jednak zupełnie co innego. To strategiczna technologia. To kwestia bezpieczeństwa i przyszłości łączności. Europa nie może być bierna, stąd pomysł na Project Bromo.

Połączenia satelitarne dla każdego

SpaceX pokazało, że satelity mogą się łączyć bezpośrednio z telefonami. T-Satellite już pracuje w amerykańskim T-Mobile. Oznacza to zasięg niemal wszędzie – na pustyni, w górach, w zupełnie odciętych miejscach.

Europa robi coś podobnego. Vodafone z AST SpaceMobile chce zapewnić bezpośrednie połączenia satelitarne na całym kontynencie. Do 2026 roku powinna zapewnić pełne pokrycie. Orange współpracuje z Telesat i ich satelitami Lightspeed. OQ Technology z Luksemburga buduje sieć dla SMS-ów przez satelitę i alertów awaryjnych.

Wyścig o przyszłość

Zapowiada się ciekawie. Każdy chce być pierwszy. Każdy pragnie lepszego zasięgu, szybszej sieci i bardziej niezawodnych usług. Konkurencja pcha innowacje do przodu.