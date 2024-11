Był plan, ale nie wypalił. Dofinansowania narazie nie będzie

Był projekt i nadzieja, ale ostatecznie plan nie wypalił. Dofinansowania do rowerów elektrycznych w oczekiwanej formie, póki co, nie będzie. NFOŚiGW nie dostał zgody na sfinansowanie ich z Funduszu Modernizacyjnego.

Pisaliśmy już o tym, że rząd chce wsadzić Polaków na rowery elektryczne, zapowiadając grube dopłaty, dla tych, którzy się zdecydują na ten rodzaj transportu. Niestety, obietnice obietnicami, a życie, życiem. Dopłat nie będzie, bowiem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie dostał zgody na sfinansowanie ich z Funduszu Modernizacyjnego.

Nie tylko rowerzyści mogą czuć się rozczarowani, ale także sklepy, które zrobiły zapasy elektryków, w oczekiwaniu na ich zwiększony popyt. Plan dotyczący dofinansowania rowerów elektrycznych ewidentnie się posypał. Wiodącym argumentem do programu wsparcia planowanego na 2025 rok, było zmniejszenie emisji CO2. Przesiadka z samochodów, na rowery w codziennych dojazdach do pracy, miała się do tego przyczynić. Zachętą dla Polaków miało być 5 tysięcy złotych dofinansowania do tego typu środka transportu. Europejski Bank Inwestycyjny jednak oświadczył, że przedłożona argumentacja jest niewystarczająca.

Czy istnieje nadal szansa na dofinansowanie rowerów elektrycznych?

Wszystko wskazuje na to, że dopłaty może uda się zorganizować, ale w późniejszym terminie. Nie wszystko stracone. Warto doprecyzować projekt i przedłożyć go na nowo.

Mamy możliwość ponownego zgłoszenia projektu programu w poprawionym ksztalcie w 2025 roku.

- twierdzi NFOŚiGW.

Jak donosi Rzeczpospolita, w kwestii dofinansowania pod uwagę brane są także inne, alternatywne, opcje, ale jeszcze brak konkretów. Rząd w tym momencie, ma inne ważne wydatki, m.in. odbudowę po powodzi.

Polski rynek rowerów elektrycznych jest to rynek z potencjałem, bardzo szybko się rozwija. Według bikeboard.pl w 2026 roku ma sięgnąć nawet 25 mln sprzedanych egzemplarzy, co oznaczałoby że sprzedaż elektryków stanowiłaby 28 procent rowerowego rynku. Obecnie jest to 8-10 procent całej sprzedaży.

Źródło zdjęć: Taras Grebinets / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita