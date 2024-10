Biedronka odpala bombę. Hitowy sprzęt 50 proc. taniej

Bywają promocje mniej, lub bardziej, spektakularne. Ta, którą dziś ogłosiła Biedronka, należy zdecydowanie do tych "hot". Połowa cena za taki produkt to prawdziwa okazja. Nie trzeba od razu kupować, ale zapoznać się warto.

Co prawda, wydawać by się mogło, że nadchodzi koniec sezonu rowerowego, ale przecież niektórzy jeżdżą na nim cały rok. Biedronka Home właśnie ogłosiła świetną promocję na rower elektryczny marki Veio. Obowiązuje ona od 30 października do 5 listopada 2024 roku. W tych dniach, możemy zakupić rower elektryczny na stronie Biedronka Home, aż o połowę taniej. Zapłacimy za niego 3499 złotych (cena regularna to 6999 zł).

Rower elektryczny Veio Voy V1, 27,5”, szary

Marzą ci się dobre wrażenia z jazdy? Planujesz zamienić auto na tego typu rodzaj transportu? Być może to wymarzona oferta dla ciebie. Trekkingowy rower elektryczny VEIO Voy V1 z niską ramą 17’’ to propozycja dla tych, którzy poszukują uniwersalnego pojazdu do przemieszczania się po mieście i w terenie. Rower został wyposażony w wytrzymały bezszczotkowy silnik o momencie obrotowym 50 Nm i mocy do 250 W. Dzięki wspomaganiu do 25 km/h rower pozwala na szybką i wygodną jazdę po mieście i w terenie. Ładowana bateria litowo-jonowa o pojemności 13 Ah umieszczona w ramie wytrzyma nawet do 100 kilometrów jazdy, w trybie wspomagania.

Cechy roweru:

Amortyzator hydrauliczny z blokadą

Opony pneumatyczne CST 27,5"

Duża pojemność akumulatora

Inteligentny wyświetlacz LCD

7-biegowa przerzutka Shimano

Regulowana kierownica

Wymiary: 179 x 68 x 111,8 cm

Waga: 26 kg

Moc: 250 W

Max prędkość: 25 km/h

Pojemność baterii: 13 Ah / 468 Wh

Napięcie: 36 V

Czas ładowania: 4-6 h

Max obciążenie roweru: 120 kg

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka