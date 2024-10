Co kradną teraz Polacy? Zaskakujący trend

Policjanci z komendy miejskiej we Wrocławiu mają powody do dumy. Udało im się odzyskać 160 rowerów elektrycznych, o wartości 3 milionów złotych. Sprzęty te stały się ostatnio bardzo pożądane przez złodziei. Wszystkie zostały skradzione na terenie UE.

Policjanci z Wrocławia zatrzymali 23-letniego członka gangu, który trudnił się kradzieżą rowerów elektrycznych na terenie krajów Unii Europejskiej. Funkcjonariuszom do tej pory, udało się odzyskać już 160 takich jednośladów, których wartość szacowana jest na około 3 miliony złotych. Sprawa jest jednak rozwojowa i niewykluczone, że jeszcze znajdą się tego typu sprzęty.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, wspólnie z policjantami Grupy Realizacyjnej Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu, oraz we współpracy z funkcjonariuszami KP Długołęka, zatrzymali w ubiegłym tygodniu jednego z członków grupy przestępczej zajmującej się na dużą skalę kradzieżami rowerów elektrycznych pochodzących z terenu Unii Europejskiej.