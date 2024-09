Plaga oszustw w Krakowie. Bez skrupułów okradają na duże sumy

Oszuści wzięli na celownik, kolejne polskie miasto - Kraków. Udało im się wyłudzić prawie 100 tysięcy złotych od dwóch mieszkanek stolicy Małopolski. Wcale im to nie przyszło tak trudno.

Policja po raz kolejny apleuje o ostrożność. W minionym tygodniu, w Krakowie doszło do kradzieży oszczędności dwóch seniorek. Łupem przestępców padło łącznie 100 tysięcy złotych. 72-latka z Nowej Huty przekazała im 40 tysięcy złotych, a 60-latka z Grzegórzek aż 60 tysięcy. Oszuści tak się rozpędzili, że starszą z kobiet namówili także na zaciągniecie kredytu w jednym z banków.

Scenariusz pierwszego oszustwa to bylo zastosowanie klasycznej metody na policjanta. Jak widać, nadal jest ona skuteczna, bowiem nim kobieta zorientowała się, że doszlo do kradzieży, minęło kilka dni.

Do 72-latki zadzwonił mężczyzna podszywający się pod policjanta, informując ją o prowadzonych działaniach wymierzonych w grupę przestępczą. Rozmówca powiedział kobiecie, że na czas policyjnych działań konieczne będzie zabezpieczenie jej oszczędności. Dodatkowo, oszust nakłonił seniorkę do wzięcia kredytu w banku na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. W sumie kobieta zgromadziła 41 tys. zł. Cześć gotówki przekazała osobie, która przyszła do jej mieszkania, natomiast pieniądze pochodzące z kredytu seniorka przekazała oszustom przy jednym z tamtejszych bloków.